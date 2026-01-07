Putin slavi Božić: Ruski vojnici izvršavaju svetu misiju usporedivu s misijom Krista

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da ruski vojnici izvršavaju svetu misiju usporedivu s misijom Isusa Krista, povodom obilježavanja pravoslavnog Božića u srijedu.
Putin je prisustvovao ponoćnoj božićnoj službi s pripadnicima vojske i njihovim obiteljima u Crkvi svetog Georgija Pobjedonosca u Moskovskoj oblasti, priopćio je Kremlj, a prenosi The Moscow Times.
„Danas slavimo prekrasan, svijetli blagdan Rođenja Kristova”, rekao je Putin u kratkom obraćanju nakon službe, prema transkriptu Kremlja.
„Često Gospodina nazivamo Spasiteljem jer je došao na Zemlju kako bi spasio sve ljude. Na isti način, ruski ratnici su oduvijek izvršavali tu misiju — branili domovinu, spašavali otadžbinu i njezin narod”, rekao je.
Dodao je da su tijekom ruske povijesti vojnici bili doživljavani kao ljudi koji obavljaju „svetu misiju” u Božje ime, „kao da im ju je sam Gospodin povjerio”.
"Radost Božića dijele svi ruski vojnici, uključujući i one drugih vjera"
Putin se također obratio djeci pripadnika vojske, rekavši da imaju pravo biti ponosna na svoje roditelje, jer su se Rusi „uvijek” ponosili svojim vojnicima. Dodao je da radost Božića dijele svi ruski vojnici, uključujući i one drugih vjera.
„Radujemo se s njima kada slave svoje blagdane, baš kao što se svi zajedno radujemo našim zajedničkim pobjedama”, rekao je Putin. „Kao što je dobro poznato, pobjeda je uvijek jedna za sve.”
Putin je sve više naglašavao ulogu vojske i nacionalnog jedinstva u javnim istupima otkako je u veljači 2022. pokrenuo rusku punu invaziju na Ukrajinu.
Na vojsku se ponovno usredotočio i u svom novogodišnjem obraćanju prošlog tjedna, kada je rekao da „milijuni” Rusa diljem zemlje stoje iza onih koji se bore u onome što Moskva naziva „specijalnom vojnom operacijom” u Ukrajini.
"Rad, uspjesi i postignuća svakoga od nas dodaju nova poglavlja tisućljetnoj povijesti”
„Snaga našeg jedinstva određuje suverenitet i sigurnost Domovine, njezin razvoj i budućnost”, rekao je, dodavši da „rad, uspjesi i postignuća svakoga od nas dodaju nova poglavlja [ruskoj] tisućljetnoj povijesti”.
Zapadne procjene sugeriraju da je Rusija pretrpjela stotine tisuća vojnih gubitaka, dok je Ukrajina izgubila desetke tisuća vojnika u ratu.
Autohtoni narodi iz ruskih regija i etničkih republika snose nerazmjerno velik teret vojne mobilizacije.
Ujedinjeni narodi procjenjuju da je u gotovo četverogodišnjem ratu ubijeno više od 14.000 ukrajinskih civila te su optužili Rusiju za počinjenje zločina protiv čovječnosti nad civilima u Ukrajini.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
