Psihijatar uhićen zbog mita vratio se na posao u bolnicu Sveti Ivan: U međuvremenu sve priznao

USKOK ga tereti za primanje mita u zamjenu za koje je pojedinim građevinarima osiguravao poslove na obnovi dnevne bolnice. Nakon što su gotovo svi okrivljenici priznali krivnju u ovom slučaju, odnosno potvrdili da su doista podmićivali Vladimira Grošića, koji je onda za njihove tvrtke namještao natječaje, na priznanje se odlučio i sam Grošić. Zato je još prije tjedan dana pušten da se u nastavku istrage brani sa slobode, doznaje Index.