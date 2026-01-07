Psihijatar uhićen zbog mita vratio se na posao u bolnicu Sveti Ivan: U međuvremenu sve priznao

Na mjestu u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan danas se pojavio Vladimir Grošić, bivši ravnatelj te ustanove koji je bio uhićen u antikorupcijskoj akciji u studenom prošle godine
USKOK ga tereti za primanje mita u zamjenu za koje je pojedinim građevinarima osiguravao poslove na obnovi dnevne bolnice. Nakon što su gotovo svi okrivljenici priznali krivnju u ovom slučaju, odnosno potvrdili da su doista podmićivali Vladimira Grošića, koji je onda za njihove tvrtke namještao natječaje, na priznanje se odlučio i sam Grošić. Zato je još prije tjedan dana pušten da se u nastavku istrage brani sa slobode, doznaje Index.
Sada je stigao i na svoje radno mjesto u psihijatrijskoj bolnici, nakon što je neko vrijeme formalno bio na godišnjem odmoru. Grošić je smijenjen s funkcije ravnatelja u sam osvit USKOK-ove akcije, ali u bolnici i dalje radi kao psihijatar. Poznato je da nema zakonskih zapreka da nastavi raditi, kao što je to već viđeno u slučaju bivšeg ministra Vilija Beroša.
Zašto je Grošić uzeo mito?
USKOK je u rješenju o provođenju istrage najprije naveo da je od 2023. do listopada 2025. Grošić provodio postupke nabave robe i radova na štetu Klinike, dok su tvrtke koje su bile angažirane, navodno nezakonito zaradile.
Grošić se prvotno pravdao da mu Grad Zagreb nije dao sredstva za obnovu dnevne bolnice, već su mu poručili da radove plaća viškovima koji mu ostanu od poslovanja. Zato se, kako je na početku tvrdio, snalazio na razne načine. Međutim, na kraju je gradski ured za reviziju prijavio što se događa u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan te je ravnatelj smijenjen.
Namještanje radova na bolnici
Grošić je namještao radove u dogovoru s Radoslavom Rodićem, direktorom društava Tehno concept d.o.o., Life concept d.o.o. i Installation Tehno Systems d.o.o. Organizirao je nabave tako da poslove dobivaju društva povezana s Rodićem. Pritom su, protivno odredbama Zakona o javnoj nabavi i pravilnicima Klinike, odobravana plaćanja iako radovi nisu bili izvedeni, nisu bili izvedeni u prikazanim količinama ili su bili višestruko ugovoreni i ranije plaćeni.
Na projektu adaptacije objekta Dnevne bolnice za ovisnost, vrijednom najmanje 1.960.612 eura, radovi i roba činili su jedinstvenu cjelinu koja je prema pravilima trebala biti predmet javne nabave. Umjesto toga, Grošić je predmet nabave podijelio na niz postupaka jednostavne nabave kako bi zadržao kontrolu nad procesom.
