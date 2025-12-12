Putnik usred leta pokušao otvoriti vrata zrakoplova

Pexels/Ilustracija

Hongkonška policija u petak je izjavila da je uhitila putnika koji je bio na letu Cathay Pacifica CX811 iz Bostona za Hong Kong, nakon što je prijevoznik rekao da je osoba usred leta pokušala otvoriti vrata zrakoplova.

Zrakoplovna tvrtka izjavila je da nitko nije ozlijeđen te da je zrakoplov sigurno sletio u četvrtak rano ujutro. Incident sada rješava gradska policija.

"Naše kabinsko osoblje odmah je reagiralo na situaciju, pregledalo vrata kako bi se uvjerilo da su sigurno zatvorena i prijavilo incident nadležnim vlastima i policiji", rekao je Cathay.

"Slučaj je predan policiji na istragu. U Cathayu je sigurnost naših putnika i posade temelj svake odluke koju donosimo", rekli su.

Hongkonška policija potvrdila je incident i rekla da je 20-godišnji muškarac iz kontinentalne Kine uhićen rano u četvrtak zbog sumnje na kršenje Uredbe o sigurnosti zračnog prometa.