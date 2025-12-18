Rasprava o Ukrajini napokon počinje: Postoje dvije opcije i jedna ključna država

Iako zajam temeljen na reparacijama ostaje opcija, dužnosnici i diplomati sugeriraju da će se s čelnicima detaljno raspravljati i o Planu B — zajedničkom zaduživanju. Međutim, i dalje nije jasno kako bi EU mogao zaobići mađarski veto kako bi se, koristeći zajednički proračun Unije, izašlo na financijska tržišta.