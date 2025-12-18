Rasprava o Ukrajini napokon počinje: Postoje dvije opcije i jedna ključna država

Sada je i službeno: čelnici EU-a započeli su raspravu o tome kako zadovoljiti financijske i vojne potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu. Unija namjerava prikupiti 90 milijardi eura za sljedeće dvije godine.
Reparacijski zajam - Plan A
Plan A, zajam temeljen na ratnim reparacijama, sada je na stolu u revidiranoj verziji kako bi se zadovoljile primjedbe Belgije (zbog Eurocleara). No, Plan B — zajedničko zaduživanje — također je na stolu, tako da je sve moguće.
Sve su oči uprte u belgijskog premijera Barta De Wevera.
Čelnici su primili revidirani tekst o zajmu temeljenom na reparacijama
Kako javlja Euronews, čelnici EU-a trenutačno razmatraju revidirani tekst zaključaka kojim donose novi okvir za zajam temeljen na reparacijama.
Vjeruje se da je tekst razrađen u točkama koje se bave svakom specifičnom belgijskom primjedbom.
Zajedničko zaduživanje - Plan B
Iako zajam temeljen na reparacijama ostaje opcija, dužnosnici i diplomati sugeriraju da će se s čelnicima detaljno raspravljati i o Planu B — zajedničkom zaduživanju. Međutim, i dalje nije jasno kako bi EU mogao zaobići mađarski veto kako bi se, koristeći zajednički proračun Unije, izašlo na financijska tržišta.
