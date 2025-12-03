Razgovori o Ukrajini u Bruxellesu i SAD-u. Evo tko sudjeluje

Govorio je nakon što su se posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i zet Jared Kushner sastali u utorak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom radi razgovora. Kremlj je u srijedu izjavio da nije postignut kompromis o mogućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini.