Rustem Umerov

Razgovori o Ukrajini u Bruxellesu i SAD-u. Evo tko sudjeluje

author
Hina
|
03. pro. 2025. 12:52
Rustem Umerov
REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov u srijedu će razgovarati u Bruxellesu sa savjetnicima europskih čelnika za nacionalnu sigurnost, a zatim će posjetiti Sjedinjene Države, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Govorio je nakon što su se posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i zet Jared Kushner sastali u utorak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom radi razgovora. Kremlj je u srijedu izjavio da nije postignut kompromis o mogućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini.

"Ukrajinski predstavnici će svoje kolege u Europi informirati o onome što je poznato nakon jučerašnjih kontakata američke strane u Moskvi, a razgovarat će i o europskoj komponenti potrebne sigurnosne arhitekture", rekao je Zelenski na Telegramu.

Nakon posjeta Bruxellesu, Umerov i Andrij Hnatov, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine, počet će pripreme za sastanak s Trumpovim izaslanicima u SAD-u, dodao je.

„Ovo je naša stalna koordinacija s partnerima i osiguravamo da je proces pregovora u potpunosti aktivan“, rekao je Zelenski.

Američki mirovni plan od 28 točaka uznemirio je ukrajinske i europske dužnosnike koji su rekli da se time udovoljava glavnim zahtjevima Moskve.

Europske sile potom su iznijele protuprijedlog, a na razgovorima u Ženevi Sjedinjene Države i Ukrajina rekle su da su stvorile „ažurirani i precizniji mirovni okvir“ za okončanje rata. Detalji tih razgovora nisu objavljeni.

Teme
Bruxelles Rustem Umerov Volodimir Zelenski mirovni plan za rat u Ukrajini

