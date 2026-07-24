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poljska

Razlaz u PiS-u, stranku napuštaju Morawiecki i četrdesetak parlamentaraca

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Hina
|
24. srp. 2026. 21:27
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Mateusz Morawiecki. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, File)
AP/Geert Vanden Wijngaert

Nekoliko desetaka zastupnika napustilo je poljsku konzervativnu stranku Pravo i pravda (PiS), najveću političku grupaciju oporbe, nakon što je njezin čelnik Jaroslaw Kaczynski iz redova izbacio bivšeg premijera Mateusza Morawieckog.

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Kaczynski, najmoćniji čovjek stranke koju je osnovao 2011. s bratom blizancem Lechom, bivšim poljskim predsjednikom, razlaz je prikazao kao dobrovoljnu ostavku Morawieckog zbog odbijanja potpisivanja izjave o odanosti stranci. Bivši premijer i politički analitičari tvrde suprotno i govore o prisilnom izbacivanju, prenosi agencija dpa. 

Morawiecki je najavio da odlazi još četrdeset zastupnika, no još nije otkrio namjerava li osnovati vlastitu stranku. 

U središtu sukoba je budući smjer te nekoć moćne stranke koja je vladala Poljskom od 2015. do 2023. godine, preoblikujući zemlju prema vlastitoj konzervativnoj viziji i dovodeći je u česte sukobe s Europskom unijom.

Kaczynski je u ožujku imenovao tvrdolinijaša Przemyslawa Czarneka kandidatom za premijera na parlamentarnim izborima iduće godine, s ciljem privlačenja birača krajnje desnice. 

Bivši bankar Morawiecki (58), premijer od 2017. do 2023. godine, zbog Czarnekove nominacije se osjetio marginaliziranim. S umjerenim kolegama osnovao je frakciju Razvoj plus te zatražio da se PiS „vrati širokoj koaliciji poljske desnice i stranaka desnog centra”. 

Kaczynski je postavio ultimatum – frakcija se mora raspustiti, a svi njezini članovi moraju potpisati izjavu o odanosti. Morawiecki je pustio da ultimatum istekne, pa potom kazao da nije mogao pristati na takvu prisilu

Vijeće stranke u utorak će formalizirati ostavku Morawieckog i njegovih "trideset" pristaša, najavio je 77-godišnji Kaczynski. 

PiS je sa 186 zastupnika dosad bio najveća pojedinačna stranka u poljskom parlamentu. Građanska platforma premijera Donalda Tuska je na 156 zastupnika, no s koalicijskim partnerima ima stabilnu većinu u Sejmu. 

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Teme
jaroslaw kaczynski mateusz morawiecki pis poljska pravo i pravda

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