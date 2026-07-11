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UOČI "KRVAVE NEDJELJE"

Poljska podiže Zid sjećanja na žrtve 'genocida ukrajinskih nacionalista'

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Hina
|
11. srp. 2026. 17:41
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REUTERS
UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER via REUTERS

Poljski premijer Donald Tusk je u subotu najavio podizanje Zida sjećanja u spomen na žrtve "genocida" koji su počinili "ukrajinski nacionalisti", do čega je došlo usred spora Varšave i Kijeva glede masakra nad civilima tijekom Drugog svjetskog rata.

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"Zid sjećanja će biti podignut u Varšavi s vječnim plamenom i imenima svake pronađene i identificirane žrtve. Republika neće zaboraviti nijednog od njih", kazao je Donald Tusk u videu objavljenom na društvenim mrežama.

Sukob o povijesnom pamćenju koji Varšava i Kijev vode desetljećima zbog masakra nad civilima koje su počinile obje strane tijekom Drugog svjetskog rata je pogoršao odnose između dviju zemalja.

"Krvava nedjelja"

Spor je osobito štetan u kontekstu rusko-ukrajinskog rata s obzirom na to da je Poljska, koja graniči s ruskom Kalinjingradskom oblasti, jedna od glavnih saveznika Kijeva, a njen teritorij ključna ruta za dostavu zapadne pomoći.

Do najave poljskog premijera je došlo uoči obilježavanja takozvane "Krvave nedjelje" iz 1943. kada su jedinice Ukrajinske ustaničke armije (UPA) i Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN) usmrtile tisuće Poljaka u regiji Voliniji koja je danas na sjeverozapadu Ukrajine.

Tusk: Genocid su počinili ukrajinski nacionalisti

Prema Poljskoj, u masakrima 1943.-1945. je poginulo između 70.000 i 100.000 poljskih civila, a procjenjuje se da je u odmazdama bilo do 12.000 ukrajinskih žrtava.

To je bio "genocid" koji su počinili "ukrajinski nacionalisti", prema Tusku.

Odnosi Varšave i Kijeva su postali zategnuti u svibnju kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio da je pristao imenovati vojnu jedinicu po UPA-i.

Nacionalistički poljski predsjednik Karol Nawrocki je Zelenskom zatim oduzeo najviše državno odličje, orden Bijelog orla, koji je Zelenski odmah vratio.

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