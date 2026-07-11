UOČI "KRVAVE NEDJELJE"
Poljska podiže Zid sjećanja na žrtve 'genocida ukrajinskih nacionalista'
Poljski premijer Donald Tusk je u subotu najavio podizanje Zida sjećanja u spomen na žrtve "genocida" koji su počinili "ukrajinski nacionalisti", do čega je došlo usred spora Varšave i Kijeva glede masakra nad civilima tijekom Drugog svjetskog rata.
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"Zid sjećanja će biti podignut u Varšavi s vječnim plamenom i imenima svake pronađene i identificirane žrtve. Republika neće zaboraviti nijednog od njih", kazao je Donald Tusk u videu objavljenom na društvenim mrežama.
Sukob o povijesnom pamćenju koji Varšava i Kijev vode desetljećima zbog masakra nad civilima koje su počinile obje strane tijekom Drugog svjetskog rata je pogoršao odnose između dviju zemalja.
"Krvava nedjelja"
Spor je osobito štetan u kontekstu rusko-ukrajinskog rata s obzirom na to da je Poljska, koja graniči s ruskom Kalinjingradskom oblasti, jedna od glavnih saveznika Kijeva, a njen teritorij ključna ruta za dostavu zapadne pomoći.
Do najave poljskog premijera je došlo uoči obilježavanja takozvane "Krvave nedjelje" iz 1943. kada su jedinice Ukrajinske ustaničke armije (UPA) i Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN) usmrtile tisuće Poljaka u regiji Voliniji koja je danas na sjeverozapadu Ukrajine.
Tusk: Genocid su počinili ukrajinski nacionalisti
Prema Poljskoj, u masakrima 1943.-1945. je poginulo između 70.000 i 100.000 poljskih civila, a procjenjuje se da je u odmazdama bilo do 12.000 ukrajinskih žrtava.
To je bio "genocid" koji su počinili "ukrajinski nacionalisti", prema Tusku.
Odnosi Varšave i Kijeva su postali zategnuti u svibnju kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio da je pristao imenovati vojnu jedinicu po UPA-i.
Nacionalistički poljski predsjednik Karol Nawrocki je Zelenskom zatim oduzeo najviše državno odličje, orden Bijelog orla, koji je Zelenski odmah vratio.
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