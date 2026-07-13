KOMPLETI PRVE POMOĆI
VIDEO / Šokantna snimka: Bivši zamjenik ministra u poljskoj vladi snimljen kako pomaže ruskim vojnicima
Bivši zamjenik ministra državne riznice u vladi poljske stranke Pravo i pravda (PiS) Krzysztof Tołwiński objavio je snimku iz Bjelorusije na kojoj tvrdi da je ruskim vojnicima koji ratuju u Ukrajini predao komplete prve pomoći.
Više od četiri godine Rusija vodi rat protiv Ukrajine, a pružanje pomoći vojnicima zemlje agresora u Poljskoj se smatra iznimno kontroverznim i moralno neprihvatljivim činom.
Zbog toga je objava Krzysztofa Tołwińskog, bivšeg zastupnika u poljskom parlamentu i nekadašnjeg zamjenika ministra državne riznice u vladi Jarosława Kaczyńskog, izazvala oštre reakcije javnosti i medija.
Ruskim vojnicima predao komplete prve pomoći
Na snimci Tołwiński tvrdi da je vlastitim novcem kupio i dostavio 20 borbenih medicinskih kompleta prve pomoći ruskim vojnicima na bojištu. Video je snimljen na teritoriju Bjelorusije.
"Kupili smo, evo računa, 20 borbenih medicinskih kompleta prve pomoći koje ćemo preko naših kolega iz Liberalno-demokratske stranke Bjelorusije (LDPB) predati vojnicima Ruske Federacije, dečkima u rovovima, kao humanitarnu i medicinsku pomoć", rekao je Tołwiński.
Pritom je ustvrdio da Rusi "uvijek mogu računati na našu pomoć", istodobno kritizirajući poljsku potporu Ukrajini.
Komplete je predao čelniku LDPB-a Olegu Gajdukjeviču, koji se nalazi na popisima sankcioniranih osoba Europske unije i Sjedinjenih Država. Tom je prilikom izjavio da je pomoć namijenjena vojnicima koji sudjeluju u borbama "za novi poredak, za mir i protiv nacizma".
Pozvao Poljake da podrže Rusiju
Tołwiński se nije zaustavio samo na predaji opreme. U videu je pozvao i druge Poljake da podrže Rusiju u ratu, opravdavajući to potrebom za "normalizacijom odnosa" te idejom "slavenske solidarnosti".
To nije prvi put da iznosi stavove koji se podudaraju s narativima Kremlja. Posljednjih godina često se pojavljivao u bjeloruskim i ruskim medijima, kritizirao poljske vlasti zbog potpore Ukrajini te iznosio stavove koje stručnjaci ocjenjuju proruskima.
Godine 2023. osnovao je političku skupinu Front, predstavljenu kao agrarnu stranku, koju dio komentatora kritizira zbog proruskih stavova i veza s bjeloruskim političkim krugovima.
U svibnju ove godine zatražio je odobrenje za održavanje skupa na groblju sovjetskih vojnika u Varšavi povodom Dana pobjede, jednog od najvažnijih praznika u ruskoj državnoj politici sjećanja. Skupu su prisustvovali predstavnici ruskog veleposlanstva u Poljskoj te poljski simpatizeri Kremlja, javlja Euronews.
Osuđen zbog poticanja mržnje prema Ukrajincima
Okružni sud u Białystoku ove je godine proglasio Tołwińskog krivim za vrijeđanje Ukrajinaca i poticanje nacionalne mržnje u postupku pokrenutom na temelju supsidijarne optužnice.
Nakon presude izjavio je da je sudsku odluku doživio kao svojevrsno "priznanje" koje je, kako je rekao, dodatno ojačalo njegov položaj u javnoj raspravi.
Tužiteljstvo analizira slučaj
Prema međunarodnom pravu, pružanje humanitarne pomoći civilima i ranjenim vojnicima dopušteno je, no stručnjaci ističu da se borbeni medicinski kompleti namijenjeni izravnoj uporabi na bojištu smatraju dijelom vojne opreme, a ne humanitarne pomoći.
Političari iz različitih stranaka, komentatori i brojni korisnici društvenih mreža upozorili su da pomaganje vojsci koja vodi agresorski rat protiv Ukrajine može biti u suprotnosti s nacionalnim interesima Poljske i službenom politikom Varšave, koja snažno podupire Kijev.
Poljski mediji navode da Državno odvjetništvo analizira informacije vezane uz slučaj bivšeg zamjenika ministra, no zasad nije potvrđeno da je protiv njega pokrenut službeni postupak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare