Razorna "atmosferska rijeka" hara dijelovima Europe

Visoka razina uzbune proglašena je u velikim dijelovima Španjolske i Portugala, gdje su zbog obilnih kiša i snažnih vjetrova srušena stabla, poremećen je promet, a u nekim krajevima su zatvorene i škole.
Jedna osoba je u kritičnom stanju nakon što je na nju palo stablo u sjeveroistočnoj španjolskoj pokrajini Kataloniji, u najnovijoj u nizu oluja koje su proteklih tjedana pogodile regiju.
Dio autoceste A1 koja povezuje sjever i jug Portugala se urušio kasno u srijedu blizu srednjovjekovnog grada Coimbre zbog puknuća nasipa.
Crveni, odnosno najviši stupanj uzbune proglašen je u sjevernim španjolskim pokrajinama Galiciji, Kantabriji i Baskiji nakon dolaska oluje Nils, osme koja je ove godine pogodila Španjolsku.
Meteorološka služba AEMET je upozorila da bi se valovi mogli podići na visinu od devet metara.
Katalonske vlasti su odgodile nastavu i sportske događaje te ograničile neesencijalne zdravstvene usluge, dok su naleti vjetra pri brzini od preko 105 kilometara na sat rušili stabla te poremetili cestovni i željeznički promet diljem pokrajine.
Najmanje pet osoba, uključujući osobu koja je u kritičnom stanju nakon što se na nju srušilo stablo, ozlijeđeno je zbog vjetrova u Kataloniji, kazala je Nuria Parlon, čelnica katalonskog ministarstva unutarnjih poslova za radiopostaju RAC1.
Katalonska civilna zaštita je stanovništvu poslala upozorenje da ostanu u svojim domovima i izbjegavaju nepotrebna putovanja.
Najmanje 40 dolaznih ili odlaznih letova u barcelonskoj zračnoj luci El Prat je otkazano, rekli su izvor iz aviokompanije Aena za Reuters. Zračna luka je i dalje otvorena, ali s ograničenjima koje bi mogle dovesti do dodatnih odgoda ili otkazivanja, kazali su.
'Atmosferska rijeka' nad Portugalom
U Portugalu je vremenski fenomen "atmosferska rijeka", pojas izuzetno vlažnog zraka koji može danima donositi intenzivnu kišu, prouzročio nove pljuskove, a najviše je pogodio sjever zemlje, gdje su vlasti evakuirale oko 3000 stanovnika.
Portugalska meteorološka služba IPMA je kazala da oluja Oriana, druga atlantska depresija koja se približava sjeveru Pirenejskog poluotoka, neće izravno pogoditi Portugal, ali će prouzročiti obilne kiše i vjetar u većem dijelu zemlje u četvrtak i petak.
Ministar infrastrukture Miguel Pinto Luz je novinarima kazao da će obnova pogođene dionice autoceste A1 trajati tjednima jer se prije popravka moraju povući poplavne vode.
Situacija u gradu Coimbri je bila stabilna preko noći te nije bilo potrebe za dodatnim evakuacijama, izvijestila je državna novinska agencija Lusa u četvrtak, citirajući izvor iz lokalne civilne zaštite.
