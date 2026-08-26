SRUŠENI REKORDI
VIDEO / Povijesno niski vodostaji na hrvatskim rijekama, 2026. bit će jedna od izrazito sušnih godina
Nedavne oborine nisu uspjele značajnije podignuti vodostaje hrvatskih rijeka, a zbog dugotrajnog sušnog razdoblja 2026. će biti svrstana među izrazito sušne godine, objavile su u srijedu Hrvatske vode.
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Srpanj i kolovoz već se mogu opisati kao sušni, odnosno ekstremno sušni mjeseci, navode Hrvatske vode. Takve hidrološke okolnosti dovele su i do novih povijesno niskih vodostaja na nekim od najvećih hrvatskih rijeka.
Na Dunavu kod Batine 22. kolovoza izmjeren je najniži vodostaj otkad postoje mjerenja – minus 149 centimetara. To je oko 20 centimetara manje od dotadašnjeg minimuma zabilježenog 1909. godine. Vodostaj je sada u blagom porastu, pa je 25. kolovoza iznosio minus 94 centimetra.
Novi rekordno nizak vodostaj zabilježen je i na Dravi u Osijeku. Rijeka je pala na minus 194 centimetra, čime je za 20 centimetara oboren dosadašnji rekord iz 2022. godine. Dan kasnije, 25. kolovoza, vodostaj Drave kod Osijeka iznosio je minus 143 centimetra.
Povijesni minimum dosegnula je i Sava u Županji. Vodostaj je 25. kolovoza pao na 104 centimetra, čime je nadmašen dotadašnji rekord od minus 102 centimetra iz 2012. godine.
Sava u Slavonskom Šamcu trenutačno je tek nekoliko centimetara iznad povijesnog minimuma, koji je također zabilježen 2012. godine.
U Zagrebu vodostaj Save trenutačno iznosi minus 266 centimetara. Iako je riječ o izrazito niskoj razini, rekord i dalje drži mjerenje od 23. kolovoza 1993. godine, kada je na zagrebačkoj vodomjernoj postaji izmjereno minus 338 centimetara.
Iz Hrvatskih voda ističu da su dugotrajna suša i povlačenje rijeka značajno promijenili izgled riječnog krajobraza.
Što se sve pojavilo zbog niskih vodostaja?
Zbog iznimno niskih vodostaja pojavili su se brojni riječni sprudovi, ade i plaže, dok su se u suhim dijelovima riječnih korita počeli otkrivati i davno potopljeni brodovi. Jedan takav brod razotkriven je kod Opatovca na Dunavu.
Hrvatske vode upozoravaju da ovako niski vodostaji ozbiljno otežavaju riječnu plovidbu, ali i ograničavaju sustave za navodnjavanje poljoprivrednih površina.
Dugotrajno niski vodostaji mogli bi utjecati i na vodoopskrbu, industrijsku i energetsku proizvodnju, kao i promijeniti uvjete u riječnim ekosustavima.
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