Republikanci blokirali pokušaj ograničavanja Trumpovih ratnih ovlasti

Hina
16. tra. 2026. 20:34
Zastupnički dom američkog Kongresa podržao je u četvrtak vojnu kampanju predsjednika Donalda Trumpa protiv Irana, tijesno odbivši rezoluciju koju su gurali demokrati s ciljem zaustavljanja rata dok ga ne odobri Kongres.

Rezolucija o ratnim ovlastima odbijena je s 214 prema 213 glasova u domu s republikanskom većinom, dan nakon što je slična mjera blokirana u Senatu.

Glasanje je bilo gotovo isključivo po stranačkoj liniji. Svi republikanci osim jednoga usprotivili su se rezoluciji, a jedan je bio suzdržan. Jedan demokrat glasao je protiv.

Glasanje je naglasilo kontinuiranu podršku Trumpovih republikanskih kolega njegovoj ratnoj politici, više od šest tjedana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. veljače.

Demokrati pozivaju predsjednika da od Kongresa zatraži odobrenje za uporabu vojne sile, napominjući kako američki Ustav nalaže da rat proglašava Kongres, a ne predsjednik.

Međutim, predsjednici iz obiju stranaka dugo zastupaju stav da se to ograničenje ne odnosi na kratkoročne operacije ili na situacije u kojima je zemlja pod izravnom prijetnjom.

Bijela kuća i gotovo svi Trumpovi republikanski kolege u Kongresu tvrde da su Trumpovi postupci zakoniti te u okviru njegovih prava kao vrhovnog zapovjednika da zaštiti SAD naređivanjem ograničenih vojnih operacija.

