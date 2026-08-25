Svjetski milijarderi na Mljetu: Evo tko je sve stigao na superjahtu od 200 milijuna eura

Koum nije stranac na hrvatskoj obali, odmarao je u Lijepoj našoj i ranije. Njegova superjahta Moonrise snimljena je između otoka Lopuda i Šipana još 2021. te 2024. godine, a zabilježeno je da je jedne prilike na ljetovanje u Hrvatsku stigao čak s tri plovila, uz Moonrise pratile su ga i 74 metra duga jahta Mogambo te 55 metara duga Power Play koja mu je služila kao helidrom.