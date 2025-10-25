Oglas

moguća UN rezolucija

Rubio najavio međunarodne mirovne snage u Gazi: Mnoge zemlje izrazile su interes

author
Hina
|
25. lis. 2025. 22:30
Marco Rubio
FADEL SENNA / via REUTERS

Marco Rubio najavio je moguću rezoluciju UN-a prema kojoj bi se u Pojas Gaze slale međunarodne mirovne snage.

Oglas

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u subotu da američki dužnosnici provode konzultacije o mogućoj UN-ovoj rezoluciji ili međunarodnom sporazumu kojima bi se odobrilo slanje međunarodnih snaga u Pojas Gaze i da će o tome razgovarati u nedjelju u Kataru.

"Mnoge zemlje izrazile su interes za sudjelovanjem na nekoj razini - bilo monetarnoj ili u vidu ljudstva ili oboje - i trebat će to (UN-ovu rezoluciju ili međunarodni sporazum) jer to njihovi nacionalni zakoni zahtijevaju", rekao je Rubio novinarima u zrakoplovu na putu između Izraela i Katara. "Imamo cijeli tim koji radi na nacrtu toga."

Administracija predsjednika Donalda Trumpa želi da arapske države pridonesu financijskim sredstvima i ljudstvom multinacionalnim snagama koje će održavati mir u Pojasu Gaze. Izrael se protivi sudjelovanju turskih snaga. 

Teme
Donald Trump Gaza Izrael Marco Rubio SAD genocid u gazi mirovne snage

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ