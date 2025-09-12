Oglas

Američki državni tajnik

Rubio u posjetu Izraelu: Razgovarat će o" američkom angažmanu u borbi protiv protuizraelskih mjera"

author
Hina
|
12. ruj. 2025. 16:21
marco rubio AFP
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Američki državni tajnik Marco Rubio u subotu će posjetiti Izrael kako bi uvjerio tu zemlju u potporu SAD-a uoči skorog priznavanja palestinske države od više zemalja, među kojima je i Francuska, na Općoj skupštini UN-a, objavio je u petak State Department.

Oglas

Zamjenik glasnogovornika State Departmenta Tommy Pigott rekao je da će Rubio u subotu otputovati u Izrael prije nego što se idući tjedan pridruži planiranom posjetu predsjednika Donalda Trumpa Velikoj Britaniji.

Rubio će razgovarati s izraelskim čelnicima o "američkom angažmanu u borbi protiv protuizraelskih mjera uključivo i unilateralno priznavanja palestinske države koje nagrađuje Hamasov terorizam", rekao je Pigott.

Marco Rubio putuje u Izrael nakon izraelskih napada na vođe Hamasa u Katru i u vrijeme širenja naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

"Rubio će u Izraelu naglasiti zajedničke ciljeve Washingtona i Izraela da osiguraju da Hamas više nikada ne vlada Gazom i da se vrate taoci oteti 7. listopada 2023. u napadima koji su izazvali rat u Gazi", dodao je Pigott.

Rubio i izraelski čelnici također će razgovarati o pravnoj politici pred Međunarodnim kaznenim sudom i Međunarodnim sudom pravde.

Teme
gaza izrael marco rubio palestina sad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ