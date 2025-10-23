Vance: Izrael neće anektirati Zapadnu obalu. To će uvijek biti naša politika

NATHAN HOWARD / AFP

Američki potpredsjednik JD Vance rekao je u četvrtak da će se predsjednik Donald Trump usprotiviti izraelskoj aneksiji okupirane Zapadne obale i da se to neće dogoditi, dan nakon što su izraelski zastupnici pokrenuli proceduru za usvajanje zakona koji bi to omogućio.

Vance je to rekao nakon što je američki državni tajnik Marco Rubio upozorio da bi potezi prema aneksiji teritorija koji Palestinci traže za svoju neovisnu državu mogli ugroziti Trumpov plan za okončanje rata u Gazi, koji je do sada rezultirao krhkim primirjem.

„Izrael neće anektirati Zapadnu obalu. Politika predsjednika Trumpa je da Zapadna obala neće biti anektirana. To će uvijek biti naša politika“, rekao je Vance u Izraelu, u posjetu kojim želi pomoći učvrstiti primirje u Gazi.

Sjedinjene Američke Države dugo su najmoćniji i najvjerniji saveznik Izraela među velikim silama, a Trumpova administracija je posebno bliska Izraelu i ima značajan utjecaj na njegovo vodstvo.

Prijedlog zakona kojim se izraelski zakon primjenjuje na Zapadnu obalu, potez ravan aneksiji teritorija koji je Izrael zauzeo u Šestodnevnom ratu 1967. godine, dobio je u srijedu početno odobrenje izraelskih zastupnika.

Izraelska vlada poziva se na biblijske i povijesne veze

Stotine tisuća ljudi živi u židovskim naseljima diljem Zapadne obale. Ujedinjeni narodi i veći dio međunarodne zajednice smatraju ta naselja ilegalnima prema međunarodnom pravu.

Izraelska vlada poziva se na biblijske i povijesne veze sa Zapadnom obalom i protivi se stvaranju palestinske države.

Glasanje održano u srijedu bilo je prvo od četiri potrebna za usvajanje zakona i poklopilo se s Vanceovim posjetom Izraelu, samo mjesec dana nakon što je Trump rekao da neće dopustiti Izraelu da anektira teritorij.

Stranka Likud premijera Benjamina Netanyahua nije dala potporu nacrtu zakona koji su predložili zastupnici izvan njegove vladajuće koalicije.

Naselja se rapidno šire od 2022. godine kada je na vlast došla Netanyahuova vlada, najdesnija u izraelskoj povijesti s ultranacionalističkim koalicijskim partnerima koji zazivaju aneksiju i Zapadne obale i Gaze.