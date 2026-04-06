Oglas

Bilorečensk

Rusi spasili rudare koji su ostali zarobljeni pod zemljom nakon ukrajinskog napada

author
Hina
|
06. tra. 2026. 15:05
Rescuers clear the rubble of a destroyed residential building following a missile attack in Lugansk, Russian-controlled Ukraine, on June 7, 2024
AFP

Svi rudari, njih 41, koji su ostali zarobljeni pod zemljom nakon što je Ukrajina pogodila rudnik ugljena Bilorečenska u Luhanskoj oblasti pod ruskom kontrolom evakuirani su i na sigurnom su, izjavio je u ponedjeljak dužnosnik.

Oglas

Leonid Pasečnik, čelnik regije kojeg je imenovala Moskva, rekao je da je rudniku vraćena struja te da su radnici izvučeni na površinu.

Dodao je da nitko od rudara nije ozlijeđen te da nikome nije bila potrebna liječnička pomoć.

Ranije je Pasečnik rekao da je ukrajinski napad oštetio trafostanicu koja opskrbljuje rudnik, ostavivši radnike zarobljene pod zemljom dok su spasilačke operacije bile u tijeku. Kijev nije komentirao incident.

Teme
rudari rudnik rusija spašavanje ukrajinski napad zarobljeni radnici rat u ukrajini

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ