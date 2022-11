Rusija: Britanija preduboko uključena u rat u Ukrajini, risikira eskalaciju

Podijeli:







Izvor: Tolga AKMEN / AFP

Rusija je u četvrtak optužila Veliku Britaniju da je „preduboko“ uključena u sukob u Ukrajini, upozorivši je da riskira „opasnu“ eskalaciju krize.

Andrej Kelin, ruski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu, tvrdi da su britanski „specijalisti“ uključeni u drski napad bespilotnim letjelicama na rusku crnomorsku flotu krajem tjedna, u kojem su navodno oštećena tri bojna broda, uključujući zapovjedni brod Makarov.

Nakon što je britanska veleposlanica u Moskvi Deborah Bronnert ranije pozvana u rusko ministarstvo vanjskih poslova u vezi s tim navodima, Kelin je rekao da će Kremlj “poprilično uskoro” objaviti svoje dokaze.

“Jako dobro znamo za sudjelovanje britanskih specijalista u obučavanju, pripremanju i izvršavanju planova protiv ruske infrastrukture i ruske flote u Crnom moru. Znamo da je to učinjeno“, rekao je.

„To je opasno. Može nas dovesti do točke, rekao bih, bez povratka – povratak je uvijek moguć, no trebali bismo izbjegavati eskalaciju. Ovo je upozorenje da je Britanija preduboko u ovom sukobu. To znači da situacija postaje sve opasnija“, dodao je Kelin.

Kelin je kazao da Rusija također nastavlja s istragom eksplozija, u kojima su u rujnu oštećeni podvodni plinovodi Sjeverni tok 1 i 2, dodavši da su britanske specijalne postrojbe bile uključene u obuku Ukrajinaca za korištenje eksploziva i podvodnih dronova.

Na zapadu postoji opća sumnja da su eksplozije posljedica djelovanja samih Rusa u pokušaju da povećaju pritisak na europske zemlje u smislu rastućih cijena energije.

Glasnogovornik britanske vlade je rekao da su ruske optužbe pokušaj „odvraćanja pozornosti“ od njene ilegalne invazije na Ukrajinu i njene gubitke, koje nastavlja trpjeti na bojišnici.

