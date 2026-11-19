susret u kini
Stručnjak za govor tijela analizirao povijesni susret: Putin napravio neobičan potez
Zajednička izjava nakon samita prenijela je službena stajališta Xija Jinpinga, Donalda Trumpa i Vladimira Putina, no način na koji su se trojica lidera međusobno ponašala mogao bi otkriti mnogo više, analizira u četvrtak za agenciju France presse stručnjak za govor tijela.
Prvi trilateralni razgovori na najvišoj razini između predsjednika Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije bili su pomno osmišljeni, no svaki se od trojice čelnika na svoj način nosio sa situacijom, izjavio je Gabor Holch, savjetnik za međukulturne odnose iz Šangaja.
„Ljudi koje smo danas vidjeli, naravno, predstavljaju moć. A sve što se događa na neverbalnoj razini izraz je te moći”, dodao je.
Trump se osjeća ugodno u opuštenoj i neformalnoj atmosferi, a Xi je u četvrtak na to „odgovorio vrlo prijateljski, na vrlo ravnopravan način – koliko je god mogao, s obzirom na to da je njegov osobni stil potpuno drukčiji”, rekao je Holch.
Samit je održan u kineskom gradu Shenzhenu u kojem su se čelnici našli na godišnjem sastanku na vrhu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC).
„Cijeli se taj događaj odvijao u kontekstu gospodarskog samita”, rekao je Holch. „Stoga su poštovanje i autoritet koje sudionici ondje uživaju također razmjerni gospodarskoj moći njihovih zemalja”, gdje je Rusija „daleko od najjačeg partnera”.
U sažetku razgovora koji su objavili kineski državni mediji navodi se da su se čelnici obvezali na očuvanje međunarodne sigurnosti, kao i na povećanje opskrbe rafiniranim naftnim derivatima za sve zemlje .
Također su se obvezali na suradnju u smanjenju nuklearnih rizika, istodobno kritizirajući Međunarodni kazneni sud i poručujući da ta institucija i slična tijela „ne smiju zlorabiti svoje ovlasti”.
Uvodna obraćanja na sastanku bila su otvorena za medije, a potom su novinari napustili prostoriju u kojoj su se održavali razgovori iza zatvorenih vrata.
"Trump se isticao time što je povremeno odstupao od pripremljenog govora, uspostavljao kontakt očima, obraćao se svima prisutnima, podizao pogled s dokumenata, a potom se osobno obraćao dvojici drugih čelnika”, rekao je Holch.
„Putin to nije činio. Štoviše, tijekom govora je čak skinuo slušalicu za simultano prevođenje. Želio je biti potpuno usredotočen na govor koji je čitao.”
'Suptilan' Xi
Xi je na trilateralnim razgovorima djelovao „mnogo opuštenije” nego na svečanoj večeri u srijedu, kazao je Holch. Vjerojatno zato što mu je ugodnije razgovarati o poslovnim temama nego sudjelovati na društvenom prijemu.
Holch je Xija opisao kao „tipičnog azijskog državnika u smislu da šalje neverbalne signale, ali su oni iznimno suptilni”, poput kratkih naznaka osmijeha ili mrštenja.
Međutim, „ne mislim da je Trump bio toliko srdačan koliko smo očekivali, a možda i koliko su očekivala druga dvojica. Mislim da se ponašao vrlo državnički” u onome što je govorio, kako je govorio i čak u svojoj intonaciji, dodao je.
Druge interakcije trojice čelnika tijekom ovog tjedna potaknule su rasprave na internetu o najsitnijim detaljima njihova ponašanja i pokreta, dodaje agencija France presse.
Među njima su kratki zagrljaj Xija i Trumpa u zračnoj luci u Shenzhenu, Trumpovo pomaganje Xiju pri ulasku na pokretne stepenice te Trumpov pozdrav Putinu riječima „moj prijatelju” dok su se rukovali.
Tijekom razgovora čelnici su sjedili oko velikog okruglog stola od tamnog drva, u čijem se središtu nalazio cvjetni aranžman od ružičastog cvijeća.
„U kineskoj kulturi postoji izrazita sklonost okruglim oblicima kada se želi stvoriti sklad”, istaknuo je Holch.
„U ovom je slučaju to imalo izrazito simbolično značenje, s nečim što predstavlja prirodu smještenu u praznom središtu stola. Mislim da je to bio vrlo dobar odabir.”
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