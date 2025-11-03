Rusija probila ukrajinsku obranu, vojni analitičar: Pokrovsk će pasti ovaj mjesec

Dosadašnje iskustvo pokazuje da Trump voli stati na stranu pobjednika. Kijevsko povlačenje iz važnog uporišta neće ga potaknuti da poveća podršku Ukrajini kako bi spriječio slične situacije, već će ga navesti da se još više zapita vrijedi li “sumnjivog ulaganja”. S obzirom na to da je Pentagon odobrio isporuku projektila Tomahawk, ali je konačnu odluku prepustio vrhovnom zapovjedniku, Trump će vjerojatno odbiti, žaleći se na ukrajinske probleme s ljudstvom i potvrđujući svoje ranije uvjerenje da Ukrajina ne “drži karte u rukama”. Američki predsjednik također će ostati pri mišljenju da bi Zelenski trebao predati cijelu regiju Donbasa Putinu, uz obrazloženje da ju ionako gubi dio po dio.