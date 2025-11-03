Rusija probila ukrajinsku obranu, vojni analitičar: Pokrovsk će pasti ovaj mjesec

Situacija u Pokrovsku izgleda “teško”, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Šef ukrajinske vojske, Oleksandr Sirski, opisao ju je kao “kompliciranu”.
Kijev je sada smatrao potrebnim rasporediti specijalne postrojbe u opkoljeni ukrajinski grad kako bi zadržao 170.000 napredujućih ruskih vojnika. Pojavili su se izvještaji o predaji vojnika, a ukrajinski vojni analitičar Denis Popovič predviđa da će grad pasti ovaj mjesec. U međuvremenu, Ukrajina je prošlog tjedna priznala da su ruski vojnici probili obranu Pokrovska, dok je jedan visoki časnik u petak procijenio da Moskva kontrolira otprilike 60% grada. S ukrajinske strane, snage i dalje pružaju žestok otpor, no samopouzdanje ruskog predsjednika Vladimira Putina toliko je veliko da je ponudio privremeni prekid borbi kako bi novinari mogli doći i svjedočiti njegovoj “pobjedi u nastajanju”, piše UnHerd.
"Vrata Donjecka"
Ako, kako se čini vjerojatnim, Moskva zauzme grad, što to znači za ukrajinski ratni napor? Pokrovsk bi slijedio sudbinu Bahmuta i Avdijivke — gradova koji su uništeni prije nego što su zauzeti. Kao takav, njegov status logističkog čvorišta je oslabljen zbog borbi, dok je Ukrajinin jedini rudnik koksnog ugljena — smješten šest milja zapadno — prekinuo rad još u siječnju. Koliko je, dakle, Moskvi korisno zauzeti ruševine?
Vrlo korisno, zapravo. Kao važna cestovna i prometna točka, Pokrovsk nije bez razloga nazvan “vratima Donjecka”. Zauzimanje grada omogućuje Rusiji da poremeti ukrajinske opskrbne linije duž istočne bojišnice te Moskvi daje zamah prema donjeckim utvrđenim gradovima Kramatorsku i Slavjansku. Istodobno, gubitak pokazuje koliko problemi s ljudstvom utječu na ukrajinski ratni napor — Zelenski je prošlog tjedna procijenio da su njegovi vojnici brojčano nadjačani osam prema jedan i da Kijev jednostavno ne može parirati ruskim brojkama.
Strateška vrijednost Pokrovska i u drugoj sferi
Pokrovsk bi mogao imati stratešku vrijednost i u drugoj bitci — onoj koju Ukrajina vodi s Donaldom Trumpom. Dok se svijet bavi pitanjem favorizira li američki predsjednik više Moskvu ili Kijev, uglavnom je zanemarena treća mogućnost: da mu se oboje podjednako ne sviđaju. U posljednje vrijeme, Trump uvodi nove sankcije protiv Moskve, dok članovi njegove administracije javno napadaju Kremlj, a istodobno privatno pokušava prisiliti Zelenskog da prihvati ruske maksimalističke uvjete za okončanje sukoba. Ako Pokrovsk padne, možemo očekivati još toga.
Dosadašnje iskustvo pokazuje da Trump voli stati na stranu pobjednika. Kijevsko povlačenje iz važnog uporišta neće ga potaknuti da poveća podršku Ukrajini kako bi spriječio slične situacije, već će ga navesti da se još više zapita vrijedi li “sumnjivog ulaganja”. S obzirom na to da je Pentagon odobrio isporuku projektila Tomahawk, ali je konačnu odluku prepustio vrhovnom zapovjedniku, Trump će vjerojatno odbiti, žaleći se na ukrajinske probleme s ljudstvom i potvrđujući svoje ranije uvjerenje da Ukrajina ne “drži karte u rukama”. Američki predsjednik također će ostati pri mišljenju da bi Zelenski trebao predati cijelu regiju Donbasa Putinu, uz obrazloženje da ju ionako gubi dio po dio.
Ukrajinska sposobnost da se dosad zadrži u Pokrovsku je hvalevrijedna, piše UnHerd. No, njegov neizbježni gubitak mogao bi doći u najgorem mogućem trenutku. Grad bi mogao ući u povijest ne toliko zbog svoje vojne vrijednosti, koliko zbog toga što je uistinu uvjerio američkog predsjednika da Rusija ionako pobjeđuje u ratu.
