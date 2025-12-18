Oglas

OREŠNIK

Rusija rasporedila najnoviji raketni sustav u Bjelorusiju: Može nositi nuklearno oružje

author
N1 Info
|
18. pro. 2025. 18:12
ruski raketni sustav yars, raketa, oružje, eksplozija, napad, rat, ratovanje,
Handout / Russian Defence Ministry / AFP / Ilustracija

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko tvrdi da je Rusija u njegovoj zemlji rasporedila svoj najnoviji raketni sustav Orešnik, sposoban za nošenje nuklearnog oružja.

Oglas

Nije naveo koliko je projektila raspoređeno niti je iznio dodatne pojedinosti, prenosi Guardian.

Bjelorusija je ključni saveznik Rusije jer je poslužila kao "odskočna daska" za pokretanje potpune invazije na Ukrajinu u veljači 2022., a rusku vojsku opskrbljuje odjećom, opremom i vojnom tehnikom, iako ne i vojnicima.

Rusija je projektil Orešnik, poznat i kao "lješnjak", prvi put upotrijebila protiv Ukrajine u studenome 2024., kada je pogođena obrambena proizvodnja u Dnipru.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin tvrdio je da je osobno odobrio taj napad kao odmazdu za korištenje američkih i britanskih projektila dugog dometa na ruskom teritoriju. Naknadno je zaprijetio novim udarima, uključujući i napade na "centre donošenja odluka" u Kijevu, ako se takvi napadi nastave.

Putin je također izjavio da je Orešnik nemoguće presresti te da ima razornu moć usporedivu s nuklearnim oružjem, no stručnjaci su doveli u pitanje takve tvrdnje.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
bjelorusija orešnik raketni sustav rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ