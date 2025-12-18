Rusija rasporedila najnoviji raketni sustav u Bjelorusiju: Može nositi nuklearno oružje

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko tvrdi da je Rusija u njegovoj zemlji rasporedila svoj najnoviji raketni sustav Orešnik, sposoban za nošenje nuklearnog oružja.
Nije naveo koliko je projektila raspoređeno niti je iznio dodatne pojedinosti, prenosi Guardian.
Bjelorusija je ključni saveznik Rusije jer je poslužila kao "odskočna daska" za pokretanje potpune invazije na Ukrajinu u veljači 2022., a rusku vojsku opskrbljuje odjećom, opremom i vojnom tehnikom, iako ne i vojnicima.
Rusija je projektil Orešnik, poznat i kao "lješnjak", prvi put upotrijebila protiv Ukrajine u studenome 2024., kada je pogođena obrambena proizvodnja u Dnipru.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin tvrdio je da je osobno odobrio taj napad kao odmazdu za korištenje američkih i britanskih projektila dugog dometa na ruskom teritoriju. Naknadno je zaprijetio novim udarima, uključujući i napade na "centre donošenja odluka" u Kijevu, ako se takvi napadi nastave.
Putin je također izjavio da je Orešnik nemoguće presresti te da ima razornu moć usporedivu s nuklearnim oružjem, no stručnjaci su doveli u pitanje takve tvrdnje.
