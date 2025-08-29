Rusija tvrdi da su prijedlozi Zapada o sigurnosti Ukrajine "jednostrani i opasni"

Rusija je u petak izjavila da bi prijedlozi Zapada o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu povećali rizik sukoba između Moskve i NATO saveza, pretvarajući Kijev u "strateškog provokatora" na ruskim granicama.
Oglas
Europski saveznici Ukrajine rade na sastavljanju niza jamstava za Ukrajinu koja bi mogla biti dio potencijalnog mirovnog sporazuma i bila bi osmišljena kako bi zaštitila Kijev od mogućeg budućeg napada Rusije.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da očekuje da će okvir sigurnosnih jamstava biti utvrđen već sljedeći tjedan.
"Sigurnosna jamstva moraju se temeljiti na postizanju zajedničkog razumijevanja koje uzima u obzir sigurnosne interese Rusije", rekla je u petak glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
Na brifingu za novinare u Moskvi rekla je da su trenutačni prijedlozi "jednostrani i jasno osmišljeni kako bi obuzdali Rusiju".
"Ovaj niz prijedloga krši načelo nedjeljive sigurnosti i Kijevu dodjeljuje ulogu strateškog provokatora na ruskim granicama, povećavajući rizik da se NATO savez uključi u oružani sukob s našom zemljom", dodala je.
Moskva je prethodno izjavila da joj se ne sviđaju europski prijedlozi i da neće prihvatiti nikakvu prisutnost NATO trupa na ukrajinskom teritoriju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas