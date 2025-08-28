Kremlj tvrdi da je zainteresiran za nastavak pregovora s Ukrajinom

Na pitanje postoji li proturječje između izjavljene želje Moskve da se napreduje u mirovnim pregovorima i napada, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da obje strane nastavljaju napadati jedna drugu, ali da je Rusija i dalje zainteresirana za postizanje svojih ciljeva diplomatskim putem.