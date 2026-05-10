Ukrajinski dužnosnici su u nedjelju zabilježili ruske napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata unatoč primirju između Kijeva i Moskve, kojemu su posredovale Sjedinjene Američke Države.
Američki predsjednik Donald Trump je u petak rekao da su Rusija i Ukrajina pristale na trodnevni prekid vatre od 9. do 11. svibnja dok su širi napori za okončanje četiri godine dugog rata zastali.
Jedna osoba je ubijena, a tri su ranjene u ruskim napadima na Zaporišku oblast na jugoistoku Ukrajine, kazao je guverner Ivan Derovo u nedjelju ujutro.
U sjeveroistočnoj Harkivskoj oblasti, guverner Oleh Sinjehubov je kazao da je osmero ljudi, uključujući dvoje djece, ranjeno u napadu dronom na oblasni glavni grad i okolna naselja.
Sedmero ljudi, uključujući dijete, ranjeno je u južnoj regiji Herson u ruskom granatiranju i napadima dronovima od ranih jutarnjih sati u subotu, kazao je regionalni guverner Oleksandr Prokudin u nedjelju.
U ruskim napadima na jugoistočnu Dnjipropetrovsku oblast ranjeno je dijete te oštećena infrastruktura, kazao je regionalni čelnik Oleksandr Hanža.
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je odvojeno kazalo da je Rusija preko noći lansirala 27 dalekometnih dronova na Ukrajini, što je manji broj nego inače, ali da ih je protuzračna obrana sve oborila.
U svom jutarnjem izvješću, glavni stožer ukrajinske vojske je rekao da je na bojišnici došlo do 147 sukoba.
Unatoč izvješćima, ukrajinski dužnosnici nisu javno komentirali bilo kakvo kršenje primirja kojem je posredovao SAD i koje bi također trebalo uključivati razmjenu od 1000 ratnih zarobljenika obiju strana.
Rusija i Ukrajina su ranije ovog tjedna najavile odvojene prekide vatre, koji su trebali početi u petak i u srijedu, no ubrzo su se međusobno optuživale za njihova kršenja.
Rusija tvrdi da je Ukrajina dronovima i topništvom prekršila primirje
Rusko ministarstvo obrane je u nedjelju reklo da je Ukrajina prekršila primirje napadima bespilotnim letjelicama i topništvom na ruske vojnike, objavila je novinska agencija Interfax.
Tijekom protekla 24 sata Rusija je oborila 57 ukrajinskih dronova, kazalo je ministarstvo, dodajući da Moskva poštuje prekid vatre.
Ruske snage su "uzvratile istom mjerom" na ukrajinske postupke te izvele vlastite napade raketnim sustavima i minobacačima, poručili su iz ministarstva.
