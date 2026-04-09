Ruski dronovi oštetili trafostanicu u Odesi, jedna osoba poginula u drugim napadima

Iz DTEK Grupe, velike privatne energetske kompanije, priopćeno je da je oštećena jedna njihova trafostanica te da ekipe čekaju potvrdu da je sigurno započeti popravke. DTEK je naveo da je regija bila pod ruskim napadima "gotovo bez prestanka". Energetska infrastruktura u Ukrajini već je mjesecima pod napadima. Crnomorska luka Odesa, ključna za veliki dio ukrajinskog izvoza i područja u okolnoj regiji česta je meta ruskih napada tijekom četiri godine sukoba.