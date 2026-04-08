ORBAN SJEDI NA DVA STOLCA
Procurio tajni dokument o dodatnom zbližavanju Orbana s Putinom, evo o čemu se radi
Pojavljuju se novi dokazi o pokušajima premijera Viktora Orbána da Mađarsku usmjeri prema istoku i gospodarski i politički poveže s Rusijom - što njegov politički protivnik koristi protiv njega uoči nedjeljnih izbora.
Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó i ruski ministar zdravstva Mihail Muraško potpisali su plan u 12 točaka koji definira područja suradnje nakon sastanka u Moskvi u prosincu. Tekst, koji dosad nije bio javno objavljen, pokazuje koliko se dvije vlade žele uskladiti u područjima od nuklearnog goriva do obrazovanja i sporta.
Dok Orbán ističe svoje bliske veze s Kremljem, njegov izborni suparnik Péter Magyar tvrdi da je to slabost i optužuje vladu za "otvorenu izdaju" zbog odnosa s Moskvom.
Suradnja na svim poljima
Prema dokumentima, dvije su zemlje na sastanku 9. prosinca 2025. raspravljale o trgovini, energetici, industriji, zdravstvu, poljoprivredi, građevinarstvu i drugim područjima od zajedničkog interesa, kao i o kulturnoj i humanitarnoj suradnji. Također su naglasile važnost dugoročnih i obostrano korisnih odnosa.
Na upit o sadržaju dokumenata, Szijjártó je rekao da se mađarska suradnja temelji na nacionalnim interesima, a ne na pritiscima "pristranih liberalnih medija”. Rusko ministarstvo vanjskih poslova dokument nije komentiralo.
Neovisni stručnjaci nisu mogli u potpunosti potvrditi autentičnost dokumenata, koji uključuju i upute ruskim institucijama za provedbu dogovorenih mjera, piše Politico.
Novi projekti ruskih kompanija u Mađarskoj?
Među dogovorenim točkama je i nastojanje da se preokrene pad trgovine između dviju zemalja, koji je nastao zbog sankcija EU-a uvedenih nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sporazum otvara mogućnost za nove projekte ruskih kompanija u Mađarskoj, uključujući električnu energiju i vodik, kao i jaču suradnju u nafti, plinu i nuklearnom gorivu.
Mađarska je pristala razmotriti jačanje nastave ruskog jezika, uključujući dolazak učitelja iz Rusije, te proširiti priznavanje diploma i studentske razmjene.
Dogovor uključuje i nastavak suradnje u području sporta i kulture, uključujući i cirkusku umjetnost, iako se Moskvu često optužuje da kulturne programe koristi za širenje vlastite propagande o ratu u Ukrajini. Predviđen je i zajednički akcijski plan za sportsku suradnju u razdoblju 2026.–2027.
Miš i lav
U dokumentima se također navodi da jačanje odnosa s Rusijom ne smije biti u suprotnosti s obvezama Mađarske kao članice Europske unije.
Orbán se dosljedno protivi pooštravanju sankcija Rusiji i pružanju vojne pomoći Ukrajini. Prema navodima Bloomberga, u telefonskom razgovoru s Vladimirom Putinom u listopadu 2025. rekao je da će pomoći "na svaki mogući način” te usporedio Mađarsku s "mišem”, a Rusiju s "lavom”.
Orbána na izborima čeka najteži test u njegovih 16 godina na vlasti. Njegova stranka Fidesz zaostaje u anketama za oporbenom strankom Tisza. Orbán svoje odnose s Moskvom predstavlja kao prednost, optužujući protivnika da bi Mađarsku uvukao u rat u Ukrajini i ugrozio opskrbu ruskim energentima.
Izborna kampanja obilježena je curenjem informacija, optužbama za špijunažu i napetim političkim sukobima, a glasanje počinje u nedjelju.
