Procurio tajni dokument o dodatnom zbližavanju Orbana s Putinom, evo o čemu se radi

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó i ruski ministar zdravstva Mihail Muraško potpisali su plan u 12 točaka koji definira područja suradnje nakon sastanka u Moskvi u prosincu. Tekst, koji dosad nije bio javno objavljen, pokazuje koliko se dvije vlade žele uskladiti u područjima od nuklearnog goriva do obrazovanja i sporta.