Amerikanci upozorili Rusiju na mogući teroristički napad u Moskvi, FSB uhitio maloljetnika

Maloljetnik je na društvenoj mreži TikTok objavio fotografije na kojima nosi taktičku odjeću i fantomku te u ruci drži predmet nalik na automatsko oružje. Objavio je i fotografije snimljene u moskovskome povijesnom muzeju i parku Caričino uz opis: "Pronašao sam mjesto", prenosi Interfax informacije FSB-a.