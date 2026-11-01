"Pronašao sam mjesto"
Amerikanci upozorili Rusiju na mogući teroristički napad u Moskvi, FSB uhitio maloljetnika
Ruska Federalna služba sigurnosti (FSB) u nedjelju je objavila da je priveden ruski maloljetnik zbog opasnosti od prijetnje da će izvesti teroristički napad u jednome moskovskom parku o čemu je dojava stigla iz Sjedinjenih Država, izvijestila je novinska agencija Interfax.
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U subotu je FSB izvijestio da je od SAD-a putem uspostavljenih partnerskih kanala dobio informacije o pripremi napada u Moskvi te da poduzima odgovarajuće mjere.
Maloljetnik je na društvenoj mreži TikTok objavio fotografije na kojima nosi taktičku odjeću i fantomku te u ruci drži predmet nalik na automatsko oružje. Objavio je i fotografije snimljene u moskovskome povijesnom muzeju i parku Caričino uz opis: "Pronašao sam mjesto", prenosi Interfax informacije FSB-a.
"Zahvalni smo američkoj strani na dostavljenim informacijama", kaže se u priopćenju sigurnosne službe.
Kako prenosi Interfax, službenici su tijekom pretrage doma maloljetnika pronašli odjeću i opremu viđenu na objavama na društvenim mrežama. Na njegovu su telefonu otkrili pretplatu na neonacistički kanal na aplikaciji Telegram, kao i "znatan broj pretraga vezanih uz terorističke napade, masovna ubojstva i ostale nasilne činove".
Ruski istražni odbor razmatra koje će pravne ili proceduralne korake poduzeti, objavio je FSB.
Kompleks Caričino, koji se nalazi u južnome dijelu Moskve u subotu je privremeno zatvoren nakon što je primljena dojava iz SAD-a.
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