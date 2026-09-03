Ruski general povezan s napadom na dječju bolnicu u Kijevu upucan u Rusiji

"Napad se dogodio ujutro u selu Probuzhdenije. Napadač, koji je nosio kacigu, na motociklu je prišao kući i otvorio vatru: jedan metak pogodio je žrtvu u trup, a drugi u lice. Vozač vojnog časnika također je ranjen, ali je uspio pobjeći i sakriti se prije nego što se vratio i pozvao hitnu pomoć. Meci su uklonjeni iz tijela žrtve u bolnici. Trenutačno se priprema njegov prijevoz u Moskvu posebnim letom", objavio je Mash.