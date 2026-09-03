POGOĐEN U LICE I TRUP
Ruski general povezan s napadom na dječju bolnicu u Kijevu upucan u Rusiji
Ruski general-bojnik, kojeg ukrajinske vlasti povezuju s raketnim napadom na dječju bolnicu Ohmatdit u Kijevu, u srijedu je u Rusiji teško ranjen u pokušaju atentata.
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Nikolaj Varpahovič, ruski general-bojnik te zapovjednik 22. divizije teškog bombarderskog zrakoplovstva ruskih Zračno-svemirskih snaga, upucan je ujutro 3. rujna u selu Probuzhdenije u Saratovskoj oblasti, objavila je Ukrainska Pravda pozivajući se na ruske medije.
Prema informacijama ruskog kanala Mash, napadač je na motociklu prišao kući noseći kacigu i otvorio vatru. Jedan metak pogodio je Varpahoviča u trup, a drugi u lice. U napadu je ranjen i vozač generala, koji je uspio pobjeći i sakriti se prije nego što se vratio i pozvao hitnu pomoć.
"Napad se dogodio ujutro u selu Probuzhdenije. Napadač, koji je nosio kacigu, na motociklu je prišao kući i otvorio vatru: jedan metak pogodio je žrtvu u trup, a drugi u lice. Vozač vojnog časnika također je ranjen, ali je uspio pobjeći i sakriti se prije nego što se vratio i pozvao hitnu pomoć. Meci su uklonjeni iz tijela žrtve u bolnici. Trenutačno se priprema njegov prijevoz u Moskvu posebnim letom", objavio je Mash.
Prema navodima kanala Dosje Špijuna, Varpahovič je upucan oko 7 sati ujutro i nalazi se u kritičnom stanju. Selo Probuzhdenije, navodi Astra, nalazi se među adresama povezanima s ruskim generalom.
Napadač je i dalje u bijegu, a regionalni Istražni odbor pokrenuo je kazneni postupak zbog pokušaja ubojstva vojnika.
Ukrajinska sigurnosna služba objavila je 31. kolovoza da su dvojica ruskih vojnih dužnosnika u odsutnosti osumnjičena za sudjelovanje u raketnim napadima na novinare Reutersa u Donjeckoj oblasti i dječju bolnicu Ohmatdit u Kijevu. Jedan od njih je Varpahovič.
Istraga ukrajinske službe utvrdila je da je upravo Varpahovič izdao borbenu zapovijed za raketni napad na Nacionalnu specijaliziranu dječju bolnicu Ohmatdit 8. srpnja 2024. godine. Postrojbe dugog dometa pod njegovim zapovjedništvom tada su izvele napad na bolnicu krstarećom raketom Kh-101 ispaljenom iz ruskog strateškog bombardera Tu-95MS.
U trenutku napada u bolnici je bilo više od 600 pacijenata. Poginule su dvije osobe, među njima liječnik, dok je desecima ljudi nanesena ozljeda.
U napadu je potpuno uništena zgrada toksikologije, dok su oštećene još četiri zgrade u kojima su se izvodili kirurški zahvati i liječila teško bolesna djeca.
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