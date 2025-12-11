Oglas

Zelenski otkrio uvjet bez kojeg bilo kakav kompromis s Rusijom u vezi teritorija ne dolazi u obzir

Hina
11. pro. 2025. 19:07
Zelenski
ANDREW HARNIK / Getty Images via AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u četvrtak je naglasio da bilo kakav kompromis Ukrajine i Rusije po pitanju kontrole njenih istočnih regija mora biti „pravedan” te potvrđen na „izborima” ili „referendumu”.

„Vjerujem da će na to pitanje odgovor dati ukrajinski narod. Bilo putem izbora ili referenduma, to mora biti stav koji je proizašao iz ukrajinskog naroda“, rekao je Volodimir Zelenski novinarima na pitanje o postizanju dogovora s Moskvom.

Ukrajinski predsjednik potvrdio je da su Sjedinjene Države Kijevu predložile povlačenje s područja koje još kontrolira u regiji Donjeck te stvaranje „slobodne ekonomske” i demilitarizirane zone na tom mjestu, bez prisutnosti ruskih snaga.

Zelenskij je rekao da američka strana još uvijek „ne zna” tko bi vladao tom demilitariziranom zonom.

Dodao je da Washington predlaže povlačenje ruske vojske iz ukrajinskih regija Sumi, Harkiv i Dnjepropetrovsk, no i njihov ostanak u regijama Herson i Zaporižja. 

PROČITAJTE JOŠ

