"pouzdana fosilna goriva"

SAD poručuje Europi da se drži nafte i plina, obnovljivi izvori energije nedovoljni

Hina
07. stu. 2025. 17:25
A general view shows an drilling rig at the Lukoil company owned Imilorskoye oil field, as the sun rises
REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo, ilustracija

Globalna ulaganja u obnovljive izvore energije pokazala su se jalova i svijet bi se trebao usredotočiti na pouzdanu opskrbu fosilnim gorivima, rekli su ovog tjedna američki ministri energetike i unutarnjih poslova, nastojeći uvjeriti Europu da kupuje više američke nafte i plina, prenosi u petak Reuters.

SAD je postao vodeći europski dobavljač nafte i plina, a američke tvrtke nastoje povećati taj udio u trenutku kada Europska unija želi potpuno obustaviti preostali uvoz ruskih energenata.

Poruka američkih dužnosnika na energetskoj konferenciji u Ateni ovog tjedna naglašava promjenu američke politike pod administracijom Donalda Trumpa, koja je ublažila propise o zaštiti okoliša i ističe "dominaciju" nafte i plina kao središnjeg pokretača američkog gospodarstva i međunarodnog utjecaja.

"To jednostavno ne funkcionira", rekao je američki ministar energetike Chris Wright o prijelazu na obnovljive izvore energije na konferenciji, gdje su američke tvrtke najavile ugovore o opskrbi i bušenju plina u Europi.

Istaknuo je da je svijet potrošio između četiri i osam bilijuna dolara za spajanje solarnih elektrana i vjetroelektrana na mrežu, ali da su prošle godine takvi izvori i dalje predstavljali samo 2,6 posto globalne energije.

Wright je također rekao da želi da SAD zamijeni "svaku molekulu" ruskog plina koji i dalje pritječe u zapadnu Europu. SAD proizvodi preko 20 milijuna barela nafte i tekućih naftnih derivata dnevno, tj. svaki peti barel na svijetu.

Američke izjave su u potpunoj suprotnosti s ciljevima brojnih zemalja EU-a, koje su se ovog tjedna složile smanjiti emisije za 90 posto do 2040. u odnosu na razine iz 1990.,  iako je to bilo ublaženo u odnosu na prethodne ciljeve.

Američka opskrba energijom Donald Trump EU Energetska tranzicija EU Nafta i plin Ruski energenti SAD

