Orban ponovno predlaže sastanak Trumpa i Putina u Budimpešti

Mađarski premijer Viktor Orban u petak je u Moskvi ponovio poziv da se ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump sastanu u Budimpešti.
Oglas
„Znamo za vaš uravnotežen stav po pitanju ukrajinskog problema”, rekao je Vladimir Putin Viktoru Orbanu na početku njihovog razgovora što je prenio Kremlj. Zahvalio je mađarskom premijeru na pozivu, pa kazao da je Donald Trump nedavno također sugerirao sastanak.
Američki predsjednik je prije nekoliko tjedana otkazao prošli dogovoreni susret u Budimpešti, tvrdeći da bi on bio gubitak vremena jer nije bilo prostora za napredak po pitanju pregovora o prekidu rata.
Kremlj je objavio da će se američki dužnosnici sastati s ruskom stranom idući tjedan u Moskvi, prenosi agencija dpa. Orban je u petak rekao da se Mađarska, kao susjed Ukrajine, nada uspjehu tih razgovora zbog teških ekonomskih posljedica rata.
„Snažno se nadamo da će prijedlozi na stolu dovesti do primirja i mira”, rekao je.
Mađarski premijer brzo je stao iza američkog prijedloga mirovnog plana s 28 točaka koji je predstavljen prošli tjedan, a koji dio političara smatra suviše podložnim Moskvi.
Prijedlozi su u međuvremenu izmijenjeni u pregovorima SAD-a s Europljanima i Ukrajincima. Orban je ranije ustvrdio da je Europska unija „sabotirala” originalan Trumpov plan jer želi produžiti rat u Ukrajini.
Prije svog leta u Moskvu Orban je podsjetio da je američki predsjednik Mađarskoj dao izuzeće od američkih sankcija uvedenih nad ruskim naftnim kompanijama Rosnjeft i Lukoil.
„Uspjeli smo to postići, što je odlično. Sad nam samo trebaju plin i nafta, a možemo ih kupiti od Rusije. Zato putujem tamo, kako bih osigurao da je mađarska opskrba energijom osigurana za zimu i narednu godinu, po priuštivoj cijeni”, naglasio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas