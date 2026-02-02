Šef iranske diplomacije sastat će se s američkim izaslanikom Witkoffom

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči trebao bi se sastati s posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom, objavila je u ponedjeljak iranska novinska agencija Tasnim.
SAD zasad nije potvrdio tu vijest. Agencija Tasnim je bliska Iranskoj revolucionarnoj gardi, elitnoj vojnoj sili Irana.
Prema agenciji Reuters susret bi se trebao održati u Turskoj.
Vijest o sastanku dolazi uslijed višetjednih napetosti između SAD-a i Irana, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio upotrebom vojne sile kao odgovor na brutalni okršaj iranskih sigurnosnih snaga s prosvjednicima ranije ove godine.
Trump je otada poslao nosač aviona u Perzijski zaljev, ali je prošlog tjedna dao naslutiti da želi pregovarati s Teheranom.
