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Marius Borg Høiby

Sin norveške kraljice, osuđen zbog silovanja, dobit će novo suđenje

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Hina
|
10. ruj. 2026. 14:51
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(L-R) Leah Isadora Behn, Maud Angelica Behn (hidden), the son of Queen Mette-Marit of Norway Marius Borg Hoiby and Emma Tallulah Behn leave the church at the end of the funeral service for Norway's late King Harald V at the Oslo Cathedral in Oslo, Norway
Odd ANDERSEN / AFP

Marius Borg Høiby, sin norveške kraljice Mette-Marit, koji je osuđen na četiri godine zatvora zbog silovanja, obiteljskog nasilja i niza drugih kaznenih djela, bit će ponovno suđen nakon što je u četvrtak sud prihvatio njegovu žalbu.

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"Žalbeni sud odmah će početi s pripremama za postupak. Datum ročišta još nije određen", priopćio je sud.

Høibyjev odvjetnik Petar Sekulic rekao je norveškoj televiziji NRK da je očekivao takvu odluku te da je njome zadovoljan. Marius Borg Høiby u lipnju je osuđen na četiri godine zatvora zbog dvije točke optužnice za silovanje, obiteljskog nasilja i niza drugih kaznenih djela.

29-godišnjak se žalio na presudu za dva silovanja i zlostavljanje bivše djevojke. 

Høiby se trenutačno nalazi u pritvoru, a boravi na imanju Skaugum, rezidenciji norveške kraljevske obitelji, uz elektroničku narukvicu za nadzor. Høiby je sin norveške kraljice Mette-Marit iz njezine prethodne veze, a norveški kralj Haakon njegov je očuh.

Nekoliko je puta dobio dopuštenje za izlazak nakon smrti svojeg djeda po očuhu, norveškog kralja Haralda V., prije nešto manje od dva tjedna. Također mu je bilo dopušteno prisustvovati sprovodu monarha u srijedu.

Teme
marius borg høiby norveška kraljevska obitelj obiteljsko nasilje silovanje žalba na presudu

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