Sjeverna Koreja: Nuklearno oružje je apsolutno jamstvo za obranu našeg suvereniteta

Trump se pozvao na svoj "vrlo dobar odnos" sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom i rekao da su vježbe bile skupe i poslale nepotreban neprijateljski signal Pjongjangu. Trump je tražio novi samit sa sjevernokorejskim vođom. Njih dvojica su se sastali tri puta 2018. i 2019. godine.