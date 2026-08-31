naftni centar
Trump objavio AI video: "Otok Harg raznesen do temelja!!!"
Američki predsjednik Donald Trump objavio je videozapis generiran umjetnom inteligencijom za koji je rekao da prikazuje kako je iranski naftni centar otok Kharg raznesen do temelja, nekoliko sati nakon što su dvije zemlje prvi put od srpnja razmijenile napade.
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Nije bilo jasno predstavlja li objava Donalda Trumpa prijetnju otoku Khargu ili se napad doista odvijao. Nekoliko sati nakon objave nije bilo nikakvih dokaza da je Harg napadnut.
Bijela kuća i američko Ministarstvo obrane nisu odmah odgovorili na Reutersove upite za komentar izvan redovnog radnog vremena. Ni iranski mediji nisu odmah reagirali na Trumpovu objavu.
„Otok Harg raznesen do temelja!!! Predsjednik DJT“, napisao je Trump u nedjelju na svojoj društvenoj mreži Truth Social, bez dodatnih pojedinosti.
Reuters je potvrdio da je priloženi videosnimak s dramatičnim eksplozijama vrlo vjerojatno generiran umjetnom inteligencijom, uz pomoć softvera koji otkriva digitalno manipulirane snimke.
Napad na Harg, preko kojeg je prije rata pokrenutog američkim i izraelskim napadima 28. veljače prolazilo oko 90 posto iranskog izvoza nafte, ozbiljno bi poremetio iransku trgovinu energentima i izvršio golem pritisak na gospodarstvo zemlje.
Trump just posted this AI slop video: “Kharg Island being blown to smithereens!!!” pic.twitter.com/nyNZwz2LnK— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 31, 2026
Iran ne želi rat, ali odlučno će odgovoriti na svaku agresiju, izjavio je predsjednik Masoud Pezeškijan.
„Nikada nećemo šutjeti pred bilo kakvom agresijom i odlučno ćemo odgovoriti agresorima“, citirali su ga državni mediji u ponedjeljak, uoči njegova posjeta Kirgistanu.
Nije bilo jasno je li tu izjavu dao prije ili nakon Trumpove objave o otoku Khargu.
Iran je na raniji američki napad na raketne lansere na svom otoku Laraku, oko 660 kilometara istočno od Kharga, odgovorio napadom na dvije američke baze u Jordanu, izvijestili su iranski mediji, dok je vojska priopćila da je rano u ponedjeljak napala američku zračnu bazu Al Minhad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Napadi u Jordanu bili su usmjereni na američke baze koje su korištene za pokretanje i potporu napadu na Larak, priopćilo je iransko Ministarstvo vanjskih poslova.
Iranska vojska priopćila je da je napad dronovima na zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima bio usmjeren na lokacije na kojima su bili stacionirani američki vojnici i helikopteri, kao odgovor na gubitke pretrpljene na Laraku.
Revolucionarna garda srušila je raketama protuzračne obrane američki dron koji se srušio u vode Perzijskog zaljeva, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija Mehr, pozivajući se na priopćenje elitnih snaga.
Supertanker se zapalio i potpuno zaustavio nakon što su ga u južnom dijelu Hormuškog tjesnaca pogodile dvije pomorske mine, objavila je iranska državna televizija, pozivajući se na priopćenje Revolucionarne garde.
Povratak neprijateljstvima u nedjelju uslijedio je nakon nekoliko tjedana tijekom kojih je Trumpova administracija pojačala napore da kazni Teheran i njegove poslovne partnere skupim gospodarskim sankcijama, udaljavajući se pritom od vojnih opcija.
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