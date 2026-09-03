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bolja pripremljenost

Skladišta plina u EU-u slabije popunjena, Komisija: Nema razloga za brigu

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Hina
|
03. ruj. 2026. 19:00
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plin, Europa
AFP / SEBASTIEN BOZON / Ilustracija

Unatoč nižoj od uobičajene popunjenosti skladišta plina za ovo doba godine ne postoji neposredan rizik za sigurnost opskrbe plinom u Europskoj uniji, objavila je u četvrtak Europska komisija nakon sastanka Koordinacijske skupine za plin, koju čine predstavnici Komisije i država članica.

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Na sastanku je potvrđeno da je situacija na globalnim energetskim tržištima i dalje iznimna te da zahtijeva pomno praćenje, ali da se također značajno razlikuje od one iz 2021./2022. kada je popunjenost skladišta bila znatno ispod petogodišnjeg prosjeka.

“Danas je Europska unija bolje pripremljena zahvaljujući povećanoj diversifikaciji, većem kapacitetu za uvoz ukapljenog plina i smanjenoj potražnji za plinom”, kaže se u priopćenju.

U posljednjem tjednu kolovoza skladišta plina u EU bila su popunjena oko 63 posto, znatno ispod prosjeka od 80 posto za kraj kolovoza.

“Na temelju povijesnih projekcija, EU je na putu da postigne odgovarajuću razinu spremnosti za zimu. U trenutačnim okolnostima Komisija ne vidi razlog za intervenciju. Plinski sustav EU-a dovoljno je otporan da se nosi s nižim razinama skladištenja za nadolazeću zimu”, navodi se u priopćenju

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Teme
europska komisija plin

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