Slovački premijer putuje u Moskvu na vojnu paradu

Slovački premijer Robert Fico prisustvovat će idućeg tjedna vojnoj paradi povodom Dana pobjede u Moskvi, izjavio je savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov.
Oglas
"Fico se često spominje, pa mogu potvrditi da dolazi", rekao je Ušakov novinarima državnih medija, prenosi Interfax.
Potvrda dolazi nakon napisa u slovačkim medijima prošlog tjedna, prema kojima je Fico planirao posjet Rusiji za praznik 9. svibnja, ali bez sudjelovanja na vojnoj paradi na Crvenom trgu. Prema tim izvješćima, premijer je planirao položiti cvijeće na Grob neznanog junaka uz zidine Kremlja.
Fico je i prošle godine sudjelovao na paradi povodom Dana pobjede u Moskvi, unatoč upozorenjima iz Bruxellesa. Spada među manju skupinu europskih čelnika, uključujući odlazećeg mađarskog premijera Viktora Orbána, koji su zadržali relativno dobre odnose s Moskvom nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.
Poljska je ovog tjedna objavila da je zaprimila zahtjev Slovačke da avion Roberta Fica preleti poljski zračni prostor na putu prema Rusiji za obilježavanje Dana pobjede. Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski rekao je da je pitanje riješeno, ali nije precizirao je li odobrenje izdano, prenosi The Moscow Times.
Ušakov je u srijedu rekao da će događajima povodom 81. obljetnice sovjetske pobjede u Drugom svjetskom ratu prisustvovati i drugi strani čelnici, no nije naveo koje će zemlje biti zastupljene.
Čelnici bivših sovjetskih država, uključujući Bjelorusiju i republike središnje Azije, tradicionalno se pridružuju predsjedniku Vladimiru Putinu na svečanoj tribini.
Rusko ministarstvo obrane objavilo je u utorak da ovogodišnja parada neće uključivati vojnu tehniku, a Kremlj je odluku objasnio sigurnosnim razlozima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas