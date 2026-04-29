Slovački premijer putuje u Moskvu na vojnu paradu

Poljska je ovog tjedna objavila da je zaprimila zahtjev Slovačke da avion Roberta Fica preleti poljski zračni prostor na putu prema Rusiji za obilježavanje Dana pobjede. Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski rekao je da je pitanje riješeno, ali nije precizirao je li odobrenje izdano, prenosi The Moscow Times.