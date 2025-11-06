Somalijski gusari upali na tanker pod malteškom zastavom

Tanker Hellas Aphrodite prevozio je benzin od Indije do Južnoafričke Republike kad se u četvrtak ujutro dogodio „sigurnosni incident”, objavili su iz tvrtke Latsco Marine Management koja upravlja tim brodom, ne dajući više detalja. Pomorske snage Europske unije priopćile su da je jedno od njezinih plovila u blizini incidenta te se približava napadnutom brodu te da će poduzeti odgovarajuće mjere.