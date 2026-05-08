Kod Hormuza prvi put napadnut kineski tanker

Tanker za naftne derivate u kineskom vlasništvu napadnut je u ponedjeljak u blizini Hormuškog tjesnaca, izvijestio je kineski medij Caixin, dok je predsjednik Donald Trump istog dana pokrenuo američki plan pomoći nasukanim brodovima, ali ga je dan kasnije suspendirao.
Ovo je prvi put da je napadnut kineski naftni tanker, rekao je za Caixin izvor upoznat sa slučajem u četvrtak. Promet kroz taj ključni tjesnac, kojim prolazi 20% svjetskih zaliha nafte i plina, gotovo je potpuno stao otkako je sukob s Iranom započeo 28. veljače, piše Reuters.
Prema Caixinu, paluba neimenovanog broda se zapalila, a na brodu je bio ispis „CHINA OWNER & CREW” („Kineski vlasnik i posada”).
Nije jasno je li netko od članova posade ozlijeđen. Kina je i dalje jedan od glavnih kupaca iranske nafte, koja je meta američke blokade u Omanskom zaljevu.
Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na zahtjev za komentar izvan radnog vremena. Trump je u ponedjeljak rekao da će SAD pokrenuti napore za pomoć brodovima blokiranima u Hormuškom tjesnacu, no plan je suspendirao dan kasnije nakon što je Iran odgovorio lansiranjem dronova i projektila na nekoliko brodova i susjedne zemlje, posebno Ujedinjene Arapske Emirate.
Incident se dogodio kod obale UAE-a
Izvori iz pomorske sigurnosti rekli su da se vjeruje kako je oštećeni kineski brod zapravo tanker za naftne derivate i kemikalije JV Innovation, pod zastavom Maršalovih Otoka, koji je u ponedjeljak prijavio požar na palubi obližnjim brodovima.
Incident se dogodio uz obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata u Zaljevu, blizu luke Mina Saqr, navodi se u izvješću.
Zbog sukoba između SAD-a i Irana, stotine brodova i oko 20.000 pomoraca ostali su zarobljeni unutar Zaljeva, dok je promet kroz Hormuški tjesnac paraliziran nakon novih napada na brodove ovog tjedna.
China’s foreign ministry confirms that an oil products tanker carrying Chinese crew has been attacked in the Strait of Hormuz and expresses deep concern about vessels affected by the ongoing conflict in the Middle East.https://t.co/tGd78H2N6j— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 8, 2026
Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi dan ranije sastao se u Pekingu s iranskim kolegom Abbasom Araghchijem, a razgovarali su o ponovnom otvaranju tjesnaca, priopćilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova.
SAD i Iran približavaju se ograničenom, privremenom sporazumu o zaustavljanju rata, rekli su izvori i dužnosnici. Nacrt okvira sporazuma predviđa prekid sukoba, ali ostavlja neriješena najspornija pitanja.
