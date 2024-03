Španjolska usvojila zakon o oprostu organizatorima referenduma u Kataloniji

Podijeli :

Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Španjolski parlament je u četvrtak usvojio zakon o amnestiji za Katalonce koji su 2017. organizirali zabranjeni referendum o neovisnosti, čime će biti obustavljeni sudski postupci protiv više stotina učesnika.

Za zakon je glasalo 178 zastupnika ljevice i regionalnih stranaka, a protiv su bila 172 zastupnika desnice u parlamentu s 350 mjesta.

Zakonom se ukida „kaznena, administrativna i financijska“ odgovornost za osobe koje su od siječnja 2012. do studenog 2023. sudjelovale u promoviranju, pripremi i organiziranju referenduma.

Španjolski socijalistički premijer Pedro Sanchez je krajem prošle godine dobio novi četverogodišnji mandat jer su njegovu manjinsku vladu podržale katalonske separatističke stranke u zamjenu za taj zakon.

Tisuće u Madridu traže odlazak Sancheza: “Pokleknuo je pred katalonskim nacionalizmom”

Sanchez je rekao prošli tjedan da je zakon bitan zbog „pomirbe“ i „suživota“. Stranke desnice, koje su glasale protiv, optužile su premijera za „izdaju“. Prošli tjedan su tisuće prosvjednika izašle na ulice Madrida prosvjedujući protiv Sancheza i smatrajući da će amnestija potaknuti zagovornike neovisnosti na novi pokušaj odcjepljenja.

Zakon bi mogao stupiti na snagu krajem svibnja nakon što se o njemu očituje gornji dom parlamenta Senat, u kojem sjede predstavnici regija, a koji ga može samo usporiti ali ne i srušiti.

U Kataloniji, autonomnoj pokrajini sa 7,5 milijuna stanovnika na sjeveru Španjolske, održavaju se izvanredni izbori 12. svibnja.

Stupi li dotad na snagu zakon o amnestiji, na izborima bi mogao sudjelovati i bivši katalonski premijer Carles Puigdemont, koji se nalazi u egzilu u Belgiji.

Puigdemont je prije šest i pol godina, temeljem zabranjenog referenduma, proglasio republiku Kataloniju, no to proglašenje nije bilo primijenjeno odnosno priznato. Njegovi suradnici najavili su ranije ovaj mjesec da se on namjerava vratiti u Kataloniju u lipnju jer bi tada trebao biti povučen nalog suda u Madridu za njegovim uhićenjem.

“Ovo nije kraj. Naš cilj je neovisnost naše zemlje Katalonije”, rekla je na katalonskom jeziku Miriam Nogueras, zastupnica stranke “Zajedno za Kataloniju”, kojoj pripada i Puigdemont.

