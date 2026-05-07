Stjuardesa KLM-a možda je zaražena hantavirusom, u izolaciji je u amsterdamskoj bolnici

Na nizozemskom kruzeru MV Hondius prošloga tjedna otkrivena je zaraza hantavirusom. Tri osobe su, nažalost, preminule. Prvi evakuacijski let stigao je u srijedu navečer u nizozemski Schiphol.
Nizozemski Telegraph danas javlja da se jedna stjuardesa KLM-a testira na hantavirus.
To je potvrdilo ministarstvo zdravstva nakon izvještavanja RTL Newsa. Žena iz Haarlema ranije je u južnoafričkom Johannesburgu bila u kontaktu s nizozemskom državljankom koja je kasnije preminula od tog virusa.
Stjuardesa je s blagim simptomima primljena u amsterdamsku bolnicu, navodi ministarstvo. Tamo se nalazi u izolaciji.
Glasnogovornica kaže da bolnica zbog zaštite privatnosti ne daje dodatne informacije o pacijentici.
Nizozemska državljanka preminula je od hantavirusa u bolnici u Johannesburgu 26. travnja. Dan ranije bila je kratko vrijeme u zrakoplovu KLM-a u zračnoj luci O.R. Tambo, prije nego što ju je osoblje KLM-a zamolilo da se iskrca jer je bila bolesna.
Nakon što je udaljena iz zrakoplova, let je poletio iz Johannesburga za Amsterdam u 23:15 sati 25. travnja. Stjuardesa koja je sada hospitalizirana u Amsterdamu radila je na tom letu.
Nizozemska zdravstvena služba GGD radi na tome da kontaktira sve putnike s tog leta i upozori ih da obrate pozornost na simptome, javlja Nltimes.
