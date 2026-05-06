Predsjednik Kanarskih otoka Fernando Clavijo odbacio je odluku španjolske vlade da dopusti nizozemskom brodu MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, pristajanje na otocima.
„Ne mogu dopustiti [brodu] ulazak na Kanare”, rekao je Fernando Clavijo za radio Onda Cero u intervjuu, prenosi BBC.
Dodao je: „Ova odluka ne temelji se ni na kakvim tehničkim kriterijima, niti smo dobili dovoljno informacija.”
Clavijo, koji se trenutačno nalazi u Bruxellesu, rekao je da želi hitan sastanak s premijerom Pedrom Sánchezom u Madridu kako bi razgovarali o tom pitanju.
Očekuje se da će brod stići na Kanarske otoke tijekom sljedećih nekoliko dana.
Tri pacijenta evakuirana
BBC javlja da su tri pacijenta zaražena hantavirusom evakuirana u srijedu oko podneva s broda i na putu su prema Nizozemskoj na liječenje, izjavio je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).
Glavni direktor Tedros Ghebreyesus kaže da organizacija nastavlja suradnju s operaterom broda, kao i s vladama Zelenortskih Otoka, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske i Nizozemske.
„WHO zahvaljuje svima uključenima. U ovoj fazi ukupni rizik za javno zdravlje ostaje nizak“, dodao je u objavi na X-u.
Putnici, koji su krenuli su na pustolovno putovanje prema nekim od najudaljenijih otoka na svijetu, sada su izolirani u svojim kabinama, zarobljeni na brodu usidrenom u Atlantiku, poduzimajući sve što mogu kako bi se zaštitili od izbijanja smrtonosnog virusa.
