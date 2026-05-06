hantavirus

Kanari ne žele da zaraženi kruzer pristane kod njih: "Tražimo hitan sastanak sa Sanchezom!"

06. svi. 2026. 10:45
A general view of the cruise ship MV Hondius, while stationary off the port of Praia, the capital of Cape Verde, on May 6, 2026. (Photo by AFP)
Predsjednik Kanarskih otoka Fernando Clavijo odbacio je odluku španjolske vlade da dopusti nizozemskom brodu MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, pristajanje na otocima.

„Ne mogu dopustiti [brodu] ulazak na Kanare”, rekao je Fernando Clavijo za radio Onda Cero u intervjuu, prenosi BBC.

Dodao je: „Ova odluka ne temelji se ni na kakvim tehničkim kriterijima, niti smo dobili dovoljno informacija.”

Clavijo, koji se trenutačno nalazi u Bruxellesu, rekao je da želi hitan sastanak s premijerom Pedrom Sánchezom u Madridu kako bi razgovarali o tom pitanju.

Očekuje se da će brod stići na Kanarske otoke tijekom sljedećih nekoliko dana.

Tri pacijenta evakuirana

BBC javlja da su tri pacijenta zaražena hantavirusom evakuirana u srijedu oko podneva s broda i na putu su prema Nizozemskoj na liječenje, izjavio je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Glavni direktor Tedros Ghebreyesus kaže da organizacija nastavlja suradnju s operaterom broda, kao i s vladama Zelenortskih Otoka, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske i Nizozemske.

„WHO zahvaljuje svima uključenima. U ovoj fazi ukupni rizik za javno zdravlje ostaje nizak“, dodao je u objavi na X-u.

Putnici, koji su krenuli su na pustolovno putovanje prema nekim od najudaljenijih otoka na svijetu, sada su izolirani u svojim kabinama, zarobljeni na brodu usidrenom u Atlantiku, poduzimajući sve što mogu kako bi se zaštitili od izbijanja smrtonosnog virusa.

