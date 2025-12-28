Što sadrži mirovni prijedlog u 20 točaka koji je "90 posto dovršen"?

Darren Calabrese / REUTERS

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iznio je detalje najnovijeg nacrta mirovnog prijedloga, koji trenutačno razmatra s administracijom Donalda Trumpa u Mar-a-Lagu. Riječ je o planu u 20 točaka, za koji Zelenski tvrdi da je dovršen 90 posto, a kojim se nastoji zaustaviti rat, osigurati dugoročna sigurnost Ukrajine i postaviti temelje za poslijeratnu obnovu zemlje.

Što točno sadrži mirovni prijedlog u 20 točaka predsjednika Volodimira Zelenskog, o kojem trenutačno razgovara s administracijom Donalda Trumpa u Mar-a-Lagu, a za koji je danas ponovio da je 90 posto dovršen?

Jamstva u vidu članka 5, kao i zamrzavanje linije borbe u Donjeckoj oblasti

Zelenski traži da Ukrajina dobije buduća sigurnosna jamstva nalik članku 5. NATO-a, kako bi se odvratila svaka buduća ruska agresija, te da Ukrajina zadrži svoje oružane snage na sadašnjoj razini od oko 800.000 vojnika. Također traži precizan datum za ulazak Ukrajine u Europsku uniju, piše The Guardian.

Kad je riječ o posebno osjetljivom i složenom pitanju teritorija, prijedlog predviđa zamrzavanje borbi u Donjeckoj oblasti na trenutačnim linijama bojišnice, uz povlačenje ukrajinskih i ruskih snaga kako bi se uspostavila neutralna demilitarizirana tampon-zona pod nadzorom međunarodnih snaga.

Russian forces have captured the city of Myrnohrad, Dobropillya direction, Donetsk Oblast.



Pre-war population: ~49,600.

Total land area: ~23.50 km².



The fighting for Myrnohrad lasted approximately 2 months, 7 days. pic.twitter.com/CRX329aBOP — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) December 28, 2025

800 milijardi eura pomoći

Plan također uključuje 800 milijardi dolara pomoći za obnovu ukrajinske infrastrukture i poslijeratnog gospodarstva. Predviđeno je i intenziviranje razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o sporazumu o slobodnoj trgovini.

Zelenski predlaže i da Ukrajina podijeli kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporižja, koja je trenutačno pod ruskom okupacijom, sa Sjedinjenim Američkim Državama – pri čemu bi Ukrajina zadržala polovicu proizvedene energije, dok bi SAD drugu polovicu raspodjeljivao prema vlastitom nahođenju.

Važno je istaknuti i da je ukrajinski predsjednik naglasio potrebu za nastavkom vojne pomoći Ukrajini te za dodatnim pritiskom na Rusiju kako bi okončala rat.