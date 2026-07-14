Sve više Nijemaca traži oslobađanje od vojske, broj zahtjeva naglo porastao

U godini prije toga, 2024., bilo je 2249 zahtjeva. Nagliporast zahtjeva za oslobađanjem od vojne službe se povezuje sa stupanjem na snagu novog zakona o vojnoj evidenciji početkom ove godine. Taj zakon predviđa registraciju svih muškaraca jedne generacije koji se moraju izjasniti jesu li spremni za služenje vojne obveze.