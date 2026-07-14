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Odbijanje vojne obaveze

Sve više Nijemaca traži oslobađanje od vojske, broj zahtjeva naglo porastao

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Hina
|
14. srp. 2026. 16:01
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Soldiers of the German armed forces Bundeswehr attend an exercise at Hamburg harbor during the Red Storm Bravo practice on September 25, 2025.
Tobias SCHWARZ / AFP

U Njemačkoj se od početka godine bilježi nagli porast broja zahtjeva za oslobađanjem od vojne službe, priopćio je Savezni ured za obitelj i civilne poslove u Berlinu u utorak.

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„U prvih šest mjeseci ove godine smo primili 5862 zahtjeva što je mnogo više nego protekle godine kada je ukupno zaprimljeno 3879 zahtjeva“, stoji u priopćenju Saveznog ureda za obitelj civilne poslove.

U godini prije toga, 2024., bilo je 2249 zahtjeva. Nagliporast zahtjeva za oslobađanjem od vojne službe se povezuje sa stupanjem na snagu novog zakona o vojnoj evidenciji početkom ove godine. Taj zakon predviđa registraciju svih muškaraca jedne generacije koji se moraju izjasniti jesu li spremni za služenje vojne obveze.

U slučaju da se ovako ne sakupi dovoljan broj ročnika, Bundestag bi mogao aktivirati mjere kojima bi se došlo do broja potrebnog Bundeswehru. Za sada ove mjere nisu definirane. 

Pretpostavlja se da je povećan broj povezan i s povećanom ratnom opasnošću u Europi nakon ruske agresije na Ukrajinu.

Prema njemačkom ustavu, nitko se u Njemačkoj ne smije prisiliti na služenje vojne službe oružjem ako se to protivi njegovim uvjerenjima.

Nakon napada Rusije na Ukrajinu u veljači 2022. Njemačka prolazi kroz opsežan program jačanja obrambene sposobnosti koji uključuje i povećanje broja vojnika Bundeswehra.

Cilj ministarstva obrane je povećanje dobrovoljnih ročnika na 15 do 20.000 godišnje.

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