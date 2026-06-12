RUSKA PRIJETNJA
Zapovjednik njemačke vojske: "Moramo biti spremni na borbu"
Zapovjednik njemačke vojske, general-pukovnik Christian Freuding, izjavio je za Politico da se Njemačka mora pripremiti za mogući ruski napad do 2029. godine ili čak ranije.
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"Moramo biti spremni... Moramo biti spremni za borbu", rekao je Freuding, načelnik njemačke kopnene vojske, tijekom zrakoplovnog sajma ILA u Berlinu.
Istaknuo je da među saveznicima postoji širok konsenzus kako bi Rusija mogla napasti teritorij NATO-a prije kraja ovog desetljeća. "Brzina je sad ključna", poručio je Freuding za Politico.
Za pojedine sustave koji su još u fazi razvoja, dodao je, Njemačka treba pronaći "privremena rješenja" kako bi premostila jaz između onoga što vojska trenutačno ima i onoga što joj je potrebno za borbenu spremnost.
"Kao njemačka vojska svakoga dana moramo poboljšavati svoje sposobnosti za "borbu večeras"", rekao je, aludirajući na novi smjer Bundeswehra prema stvaranju snaga visoke spremnosti koje bi trebale odvratiti moguću rusku agresiju.
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