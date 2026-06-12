Oglas

RUSKA PRIJETNJA

Zapovjednik njemačke vojske: "Moramo biti spremni na borbu"

author
N1 Info
|
12. lip. 2026. 06:18
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
German Chancellor Friedrich Merz (R) is accompanied by the Inspector of the Army Christian Freuding. (Photo by DANIEL REINHARDT / AFP)
AFP/DANIEL REINHARDT

Zapovjednik njemačke vojske, general-pukovnik Christian Freuding, izjavio je za Politico da se Njemačka mora pripremiti za mogući ruski napad do 2029. godine ili čak ranije.

Oglas

"Moramo biti spremni... Moramo biti spremni za borbu", rekao je Freuding, načelnik njemačke kopnene vojske, tijekom zrakoplovnog sajma ILA u Berlinu.

Istaknuo je da među saveznicima postoji širok konsenzus kako bi Rusija mogla napasti teritorij NATO-a prije kraja ovog desetljeća. "Brzina je sad ključna", poručio je Freuding za Politico.

Za pojedine sustave koji su još u fazi razvoja, dodao je, Njemačka treba pronaći "privremena rješenja" kako bi premostila jaz između onoga što vojska trenutačno ima i onoga što joj je potrebno za borbenu spremnost.

"Kao njemačka vojska svakoga dana moramo poboljšavati svoje sposobnosti za "borbu večeras"", rekao je, aludirajući na novi smjer Bundeswehra prema stvaranju snaga visoke spremnosti koje bi trebale odvratiti moguću rusku agresiju.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
christian freuding njemačka njemačka vojska rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ