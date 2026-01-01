Svjedoci opisali užas u švicarskom zimovalištu: "Ljudi su vrištali, vidio sam puno njih na podu"

Oko 40 ljudi je poginulo, a stotinjak je ozlijeđeno, većina teško, nakon eksplozije u prepunom baru tijekom novogodišnje zabave u luksuznom švicarskom skijalištu Crans-Montana.
"Puno ljudi je vrištalo, bilo je užasno“, rekao je Samuel Rapp svjedok požara koji je opisao stravične prizore za skynews.
Kaže da je većina ljudi unutar bara pokušala pobjeći kroz glavni izlaz, pri čemu su se slavljenici Nove godine i osoblje masovno evakuirali.
"Ljudi su vrištali, vidio sam puno ljudi na podu. Mislim da su neki mrtvi jer je netko stavio jaknu preko nečijeg lica.“
Rapp opisuje da je čuo glasove ljudi koji su ležali na podu i dozivali medicinsku pomoć te kaže da je vidio ljude "bez kose jer su gorjeli“.
Na pitanje o tome kakav je bio profil ljudi koji su bili u Le Constellationu, kaže: "Ovdje dolaze ljudi iz cijelog svijeta. Puno njih iz Engleske, a neki i iz drugih dijelova Švicarske.
"Užasno je. Tamo su bili ljudi između 16 i 18 godina.“
"Ljudi su se naguravali prema gore, svi su vikali i pokušavali pobjeći ', rekao je jedan od svjedoka, piše 24sata. Jedan od očevidaca rekao je da je pirotehnika na bocama zapalila strop. "Sve se dogodilo u nekoliko sekundi, vatra se proširila nevjerojatnom brzinom i nastala je panika."
