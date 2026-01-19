Szijjártó: "Ne mislim da je Grenland pitanje EU-a"

Budućnost Grenlanda nije stvar Europske unije, rekao je u ponedjeljak tijekom posjeta Pragu mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto, dok je Mađarska signalizirala da neće poduprijeti zajedničku izjavu EU-a po tom pitanju.
„Ovo smatramo bilateralnim pitanjem koje se može riješiti razgovorima između dviju strana... Ne mislim da je to pitanje EU-a“, rekao je Peter Szijjarto nakon što je američki predsjednik Donald Trump pojačao svoje napore da oduzme suverenitet nad Grenlandom od Danske, članice NATO-a.
Ranije je Trump izjavio da su sigurnosni razlozi ključni za njegovu želju da preuzme kontrolu nad Grenlandom, sugerirajući da bi Rusija i Kina mogle preuzeti kontrolu nad Arktikom ako Washington to ne učini.
