Trump: Nuklearni sporazum s Rijadom uvjetovan potpisivanjem Abrahamovih sporazuma

Američki Kongres mora odobriti sporazum kako bi stupio na snagu. "Sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji (neće biti obogaćivanja materijala!) ... odnosi se samo na nevojnu upotrebu poput onih koje Iran i UAE (i drugi) već imaju, bit će odobren, ali je u potpunosti podložan pridruživanju Saudijske Arabije vrlo cijenjenim i uspješnim Abrahamovim sporazumima", poručio je Trump u objavi na platformi Truth Social, misleći na normalizaciju odnosa s Izraelom.