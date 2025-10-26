Tajland i Kambodža potpisali primirje pod Trumpovim pokroviteljstvom

REUTERS/Evelyn Hockstein

Čelnici Tajlanda i Kambodže potpisali su u nedjelju prošireni sporazum o prekidu vatre pod pokroviteljstvom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je sletio u Maleziju na samit ASEAN-a i kako bi postigao niz ključnih trgovinskih dogovora na marginama.

Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul i njegov kambodžanski kolega Hun Manet potpisali su sporazum o prekidu vatre ispred znaka na kojem je pisalo "Osiguravanje mira", koji se temelji na primirju potpisanom prije tri mjeseca.

"Ovaj sporazum, ako se u potpunosti provede, osigurat će temelje za trajni mir, ali što je još važnije, započet će proces popravljanja naših veza", rekao je Hun Manet.

"Naše pogranične zajednice podijeljene su sukobom, a nevini civili pretrpjeli su ogromne gubitke."

Trump je u srpnju pomogao u postizanju kraja petodnevnog sukoba tako što je nazvao tadašnje čelnike dviju zemalja i pozvao ih da prekinu neprijateljstva ili riskiraju da njihovi trgovinski pregovori s Washingtonom budu stavljeni na čekanje.

"Sjedinjene Države imat će snažnu trgovinu i suradnju, transakcije, mnoge od njih, s obje nacije, sve dok žive u miru", rekao je Trump.

Dvije strane međusobno se okrivljuju za eskalaciju napada raketama i teškim topništvom, u kojima je ubijeno najmanje 48 ljudi i privremeno raseljeno prema procjeni 300.000 ljudi u njihovim najtežim sukobima u novijoj povijesti.

Anutin je zamalo propustio potpisivanje nakon smrti kraljice majke Sirikit u petak, ali je kasnije odlučio doletjeti na ceremoniju.

Rekao je da će obje strane ukloniti "teško naoružanje iz pograničnih područja kako bi osigurale sigurnost naših ljudi" i da će Tajland pustiti 18 zatočenih kambodžanskih vojnika.

Nakon što je stigao u Maleziju, Trumpa su u međunarodnoj zračnoj luci Kuala Lumpur dočekali premijer Anwar Ibrahim i skupina ceremonijalnih plesača.

Trump se zaustavio na crvenom tepihu i zaplesao s izvođačima, potom je jednom rukom primio američku zastavu, a drugom malezijsku te uskočio u svoju limuzinu kako bi s Anwarom otišao u grad.