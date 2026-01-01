Talijanski ministar: 16 Talijana smatra se nestalima u požaru u Crans Montani

MAXIME SCHMID / AFP

Šesnaest Talijana smatra se nestalima nakon što je požar zahvatio bar u švicarskim Alpama, a još desetak talijanskih državljana hospitalizirano je nakon požara, rekao je u četvrtak talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani.

"Nadam se da nema (talijanskih) žrtava, ali ne možemo ništa isključiti", rekao je Tajani za televizijsku postaju Sky TG24, opisujući situaciju "kaotičnom".

Tajani, koji je u redovitom kontaktu sa švicarskim vlastima, rekao je da su ozlijeđeni Talijani zadobili teške opekline.

Dvadeset dvoje mladih ljudi zadobilo je teške ozljede, rekli su iz klinike za švicarski list 24 Heures.

Liječenje njihovih opeklina moglo bi potrajati tjednima pa i mjesecima, rekla je ravnateljica Sveučilišne bolnice Lausanne Claire Charmet.

"To su mladi pacijenti. U dobi između 16 i 26 godina", dodala je Charmet.

Nakon katastrofe u odmaralištu Crans-Montana, u kojoj su, prema policiji, deseci poginuli, a stotinjak ozlijeđeno, klinika u Lausanneu aktivirala je krizni plan kako bi mogla liječiti veliki broj pacijenata, rekla je ravnateljica.

Policija još nije objavila točan broj poginulih jer identifikacija žrtava još traje.