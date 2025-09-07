Talijanski tinejdžer Carlo Acutis postao prvi milenijski svetac

Ostali sveci koji su umrli mladi uključuju Terezu iz Lisieuxa, koja je umrla u 24. godini 1897. godine i bila je poznata po promicanju "malog puta" milosrđa; i Aloysiusa Gonzagu koji je umro u 23. godini 1591. godine nakon što se brinuo za žrtve epidemije u Rimu.